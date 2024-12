Tina Cipollari iconica a Belve: schiettezza e autoironia armi vincenti

Il pubblico la stava aspettando e finalmente la “regina” è entrata in studio confermando la sua aura. Tina Cipollari a Belve è una ventata di spontaneità, la prova che quella che siamo abituati a vedere a Uomini e Donne è esattamente così anche fuori dagli studi Mediaset. Francesca Fagnani la accoglie e lei, di blu vestita, si siede con la confidenza che la contraddistingue.

L’intervista inizia spedita e sono tanti gli aspetti toccati dalla conduttrice: Fagnani, con la sua agenda ricca di graffette e appunti appartenenti al passato, Cipollari che risponde senza alcun minimo pelo sulla lingua. C’era proprio bisogno di un’intervista del genere e a giudicare dall’esplosione di commenti nata su X, pare che il pubblico ne sia rimasto positivamente soddisfatto!

Tina Cipollari l’unica regina di Belve: “Intelligente e ironica”, lo studio è il suo!

Non c’è storia, dopo la spiacevole parentesi con Teo Mammucari, Tina Cipollari è esattamente ciò di cui il pubblico aveva bisogno. Da ventiquattro anni è opinionista nel programma di Maria De Filippi, ma racconta – e conferma – che a scendere per fare la corteggiatrice doveva essere sua sorella. “Ha mai ringraziato sua sorella per l’opportunità che le ha dato?” – chiede Fagnani a Tina. “NO“, risponde lei senza pensarci due volte. Poche parole, chiarezza e concisione: Tina Cipollari è la regina della schiettezza, su questo non ci piove.

Ad avere conquistato il pubblico a casa (e la conduttrice, decisamente in ripresa dopo Teo) è la totale spavalderia nel fare nomi e cognomi, nel citare persone e situazioni senza la benché minima “paura” di dire qualcosa di scomodo. “La persona più vera e divertente della tv“, scrivono su X, sottolineando l’iconicità della donna, divenuta simbolo di autodeterminazione e autoironia ai massimi livelli.

“Il ruolo di opinionista l’ho inventato io“, ha dichiarato convintamente, ma sono diverse le espressioni che l’hanno resa la luce della diretta. “La seduzione è una cosa che hai dentro, o ce l’hai o non ce l’hai…io ce l’ho”, è un’altra grande verità. Non solo, perché Tina Cipollari ha raccontato di essersi avvicinata alla fede in un momento molto difficile della sua vita (“grave”, lo ha definito, senza scendere in dettagli), ma di essere comunque una persona “vendicativa” che non perdona, anzi. “Beh però lei è cristiana un po’ come le pare”, commenta Fagnani, suscitando ilarità nell’ospite e nel pubblico in studio.

Tina ha fatto una delle interviste migliori di #Belve in assoluto, lei non si adatta al contesto è il contesto che si adatta a lei perchè lei rimane immutata. Dissacrante, ironica, sincera… Tutto.

100% di share. pic.twitter.com/LczofHTfF3 — Erika🍁♉️ (@Sonogiapiena) December 10, 2024

Ode a Tina, che è riuscita a reggere il format di Belve con una disinvoltura unica e un’intelligenza molto raffinata. Dal racconto della galline colorate al desiderio attualissimo di volere trovare marito – ovviamente vedovo, anche di 80 anni, ma soprattutto “milionario” – Tina Cipollari ha convinto: “the mother is mothering”, si legge sull’ex Twitter, a conferma che a vincere su tutto sono sempre la spontaneità e la trasparenza. Che show Tina, che energia!