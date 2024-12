Belve, la figuraccia di Mammucari: Fagnani stoica e “vaffa” finale

Questa sera, martedì 10 dicembre, è andata in onda una puntata di Belve destinata a rimanere nella storia del programma. Francesca Fagnani ha accolto nel suo studio tre ospiti di grande calibro: Tina Cipollari, Elena Sofia Ricci e Valeria Bruni Tedeschi. Tuttavia, l’attenzione del pubblico era soprattutto rivolta alla breve intervista con Teo Mammucari. Nei giorni scorsi, infatti, si era diffusa la notizia che il comico aveva abbandonato l’intervista dopo pochi minuti, lasciando la Fagnani da sola in studio. Dunque, finalmente, il pubblico ha potuto vedere cosa è realmente accaduto e ciò che è andato in onda è stata, senza giri di parole, una figuraccia epocale.

Appena entrato in studio, Mammucari ha subito iniziato a lamentarsi, partendo dallo studio stesso: non gli andava bene che il pubblico fosse al buio e che non interagisse con lui. Poi ha cominciato a protestare perché la Fagnani gli dava del “lei“, una critica che ha continuato a ripetere per tutta l’intervista. Insomma, l’approccio del comico è stato sbagliato dall’inizio alla fine. “Volevo venire ma ho capito che le domande sono molto serie. Non sono a mio agio”, ha commentato Mammucari.

Come da tradizione del programma, la conduttrice ha citato critiche o definizioni prese da altri giornalisti, ma lui non l’ha presa affatto bene. La Fagnani gli ha quindi ricordato che era stato lui ad insistere per partecipare a Belve, proponendosi per ben due anni di fila, dopo essere stato ‘scartato‘ la prima volta. L’unica domanda a cui è riuscito a rispondere è stata quella in cui gli veniva rivolto un complimento. Tuttavia, poco dopo, ha nuovamente sbottato dicendo:

Ma una cosa bella me la dici? Mi hai detto dieci cose una peggio dell’altra. Facciamo due ore così? Ma io mica sono Flavia Vento eh, mi dici le cose non vere. Francesca fermiamoci. Non mi piace, mi stai facendo passare per un cog*ione pieno di sé.

La ‘padrona di casa’ ha provato a farlo riflettere, spiegandogli che quello era semplicemente il format dell’intervista e che non c’era motivo di offendersi. “Ragazzi io me ne vado, vi chiedo scusa. Non sono mai uscito da uno studio, sono venuto perché pensavo che quello che mi avevi detto in camerino, sarebbe accaduto. Perché sei venuta nel camerino tutta carina, e poi qua mi dai del lei?”, ha ribattuto Teo, parlando col pubblico prima di uscire dallo studio.

“Lei gioca a fare l’aggressivo, poi non riesce a rispondere alle domande”, è stata la risposta della giornalista che ha fatto definitivamente infuriare il comico, il quale ha imboccato l’uscita. La Fagnani, ancora incredula, ha commentato che era la prima volta che accadeva una cosa simile. A quel punto, si è sentito Mammucari rispondere mentre lasciava lo studio: “È la prima volta che succede? Anche l’ultima! Ma vaffancu*o, va.” Un’uscita di scena fuori luogo che ha reso l’intervista ancora più clamorosa, lasciando Mammucari in una luce tutt’altro che positiva. Al contrario, Francesca Fagnani è riuscita a dimostrare ancora una volta tutta la sua professionalità.