Mammucari torna a parlare di Belve: emergono nuovi retroscena

Sono passati ormai alcuni giorni dalla “mezza intervista” (perché di intervista vera e propria proprio non si può parlare) di Teo Mammucari a Belve, ma il comportamento tenuto dal noto conduttore nello studio della trasmissione continua a far discutere e tenere banco nel panorama del gossip italiano. Mammucari, questa volta contattato e intervistato da Selvaggia Lucarelli, è tornato a parlare dell’accaduto a Belve, rivelando nuovi interessanti retroscena, in particolare sulla parolaccia pronunciata nel dietro le quinte.

A chi era rivolta la parolaccia

Uno dei momenti più discussi dell’intervista di Teo Mammucari a Belve è stato sicuramente quello in cui il conduttore, infastidito da fatto che la Fagnani continuasse a dargli del lei, si è alzato dallo sgabello ed è uscito dallo studio scusandosi con il pubblico presente. Ma non è tutto perché Mammucari, trovandosi ormai dietro le quinte e sicuro di avere il microfono spento, ha letteralmente mandato “a fan**o” qualcuno.

Naturalmente, data la situazione, i telespettatori hanno iniziato a pensare che la destinataria di quella parolaccia fosse proprio la Fagnani, che nel frattempo era rimasta nello studio sola e visibilmente sconvolta da quanto successo. Insomma, si era trattato di un atteggiamento che aveva (giustamente) fatto andare su tutte le furie gli spettatori, che da quel momento avevano iniziato ad accusarlo di non aver avuto rispetto della conduttrice e del contesto nel quale si trovava, reagendo in maniera a dir poco eccessiva.

Oggi però, nel corso dell’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli e per Il Fatto Quotidiano, Mammucari ha precisato chi fosse il reale destinatario di quella parolaccia: “L’ho detto mentre entravo in camerino, una persona che era con me, mio fratello, mi ha rassicurato dicendo che non era successo nulla di grave e io ho esclamato ‘ma vaffa…!'”

Mammucari vuole le scuse della Fagnani

Ma non è finita qui perché Mammucari ha anche ammesso di aver sbagliato a pronunciare quella frase infelice, ma che allo stesso tempo la produzione di Belve ci ha messo del suo, montando a regola d’arte quella parte per farlo sembrare un insulto riservato proprio alla conduttrice: “Montato come se fosse stato rivolto a lei, mentre stava ancora parlando col pubblico, Fagnani mi deve chiedere scusa“, ha poi concluso il conduttore, che a questo punto pretende anche le scuse da parte della conduttrice per averlo messo in cattiva luce con il pubblico.

In effetti, dopo l’intervista a Belve, Mamucari è stato letteralmente sommerso dalle critiche dei telespettatori che, come anticipato, non hanno certo visto di buon occhio il suo atteggiamento. C’è da dire però che, come specificato dalla giornalista nell’articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano, la versione data dal conduttore su quel frangente sia stata prontamente smentita dalla Fagnani in persona che, contattata dalla Lucarelli per avere spiegazioni in merito, ha affermato con sicurezza di non aver alterato ciò che i telespettatori hanno potuto vedere e che non c’è stato alcun montaggio.

Pausa dalla tv

Per finire, nonostante già nei primi giorni successivi alla messa in onda dell’intervista Mammucari avesse spiegato quali fossero state le ragioni dietro il suo comportamento, nel corso della chiacchierata con la Lucarelli, il conduttore è tornato a parlare del difficile periodo che sta vivendo e della volontà di prendersi una pausa dal piccolo schermo.

“Ho parlato con alcuni amici e mi hanno detto che passa tutto in fretta, ma io sto pensando di sospendere il teatro e ho detto al mio agente che mi prendo un anno sabbatico dalla tv. Mi dicono ‘ma sei matto? Però io non sto bene, che devo fare”, sono state le parole di Mammucari.

Arrivati a questo punto, rimangono ancora molti punti interrogativi sulla vicenda, che i telespettatori sperano siano risolti nel corso delle prossime settimane.