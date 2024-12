Lucarelli smonta Mammucari. Commento (amaro) della giornalista

L’intervista di Teo Mammucari a Belve ha lasciato interdetti i telespettatori e colleghi che seguono con ammirazione il programma di Francesca Fagnani. Il comportamento adottato dal conduttore nei confronti del programma e in particolare della presentatrice non è piaciuto e sta facendo molto discutere. Anche Selvaggia Lucarelli non ha perso occasione di dire la sua al riguardo visto che anche la diretta interessata ha avuto uno scontro con lui in passato durante Ballando con le stelle. Che sia, dunque, un vizio?

Teo Mammucari lascia improvvisamente lo studio di Belve

Per la prima volta da quando esiste Belve, un ospite lascia lo studio prima della fine dell’intervista. Il motivo? Troppe domande scomode e una parlantina inappropriata della conduttrice Francesca Fagnani. Teo Mammucari è il capo espiatorio ed è colui che è finito nel mirino e nelle ultime ore sta facendo molto parlare.

Che si tratti di bravata o di un gesto impulsivo non c’è dato saperlo. Tuttavia, non sono mancati commenti e pareri da parte di chi conosce il conduttore ed ha avuto a che fare con lui in passato. Tra questi anche Selvaggia Lucarelli.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Un indomabile Teo Mammucari si è scaraventato contro la Fagnani, attaccandola e lasciando lo studio all’improvviso. Il suo comportamento, però, non è insolito secondo Selvaggia Lucarelli che ha commentato il gesto con un’attenta analisi e senza lasciare i dettagli al caso.

Infatti, per la giornalista e giudice di Ballando con le stelle, il presentatore dai modi un po’ sgarbati sa esprimersi solo in questo modo quando non è lui a decidere. “La celebre autodistruzione con donna”, è così che la Lucarelli ha intitolato la scenata di Mammucari a Belve, spiegando che se non è lui a giocare sta male, vive nel disagio ed è incapace di adeguarsi in una circostanza in cui non sia lui a fare il mattatore.

“Perché quello di Mammucari che va in pezzi quando interagisce con una donna che, in quel momento, nei suoi confronti è in qualche posizione di potere sembra essere diventato un vero e proprio format, con i suoi elementi ricorrenti e la sua sigla”. Ha incalzato la giornalista che non può dimenticare l’episodio vissuto a Ballando con le Stelle quando Teo Mammucari ha partecipato.

Teo Mammucari politicamente scorretto

Senza dubbio, della figuraccia del conduttore se ne parlerà a lungo soprattutto per il fatto che il suo gesto rientra nell’elenco dei comportamenti sbagliati da avere in televisione, in un programma che va in onda in prima serata su Rai 2 ed è seguito da grandi e piccoli.