Manila Nazzaro, volano gli stracci in tv con Balivo: che tristezza!

Polemica triste tra Caterina Balivo e Manila Nazzaro. Quest’ultima, ospite da Monica Setta a Storie di Donne al Bivio (Rai Due), ha risposto in modo tutt’altro che conciliante a ciò che è stato detto dalla conduttrice campana di recente a La Volta Buona. L’ex Miss Italia ha criticato anche per Patrizia Mirigliani, patron della storica kermesse di bellezza. Che cosa è successo e perché la Nazzaro ha il dente avvelenato sia con Balivo sia con Mirigliani? Avete presente una bambinata? Ecco, trattasi di una sciocchezzuola bella e buona…

Manila Nazzaro contro Caterina Balivo e Patrizia Mirigliani

Pochi giorni fa, a La Volta Buona, Caterina Balivo ha ospitato Mirigliani, spiegando che quando partecipò a Miss Italia senza vincere (quell’edizione fu vinta proprio dalla Nazzaro) rosicò non poco. “Quella corona te la meriti, prossimamente te la porterò”, la risposta data dalla Mirigliani. Apriti cielo! Per Manila tale scambio di battute in tv è stato un affronto al suo trionfo nella kermesse.

“Non è bello quando non viene riconosciuto un titolo – ha tuonato Nazzaro a Storie di Donne al Bivio -. Al di là dell’ilarità di Caterina a cui vorrei dire una cosa… anche perché tra l’altro tra noi due c’è sempre stata quest’aria un po’ frizzante, ma dovuta a nulla. Lei dice ‘Io rosico’ e sorrido e capisco il senso in cui lo dice. Non l’ho mai incontrata perché non sono mai stata invitata al suo programma, probabilmente volutamente. Ma vorrei dirle che quella corona, di cui ho una copia finta a casa, gliela porterei volentieri”. Capito? La Nazzaro ha preso l’occasione per svelenare un po’ sulla collega, sottolineando di non essere mai stata invitata nel suo show. Domanda? Dove sta scritto che la deve invitare? Per parlare di cosa? Forse per fare un’altra intervista sdolcinata sull’amore e il suo matrimonio?

Manila Nazzaro cita addirittura sua madre a Storie di Donne la Bivio

Manila ha poi criticato ruvidamente Patrizia Mirigliani, raccontando di esserci rimasto parecchio male per quel che ha detto alla Balivo in riferimento alla sua partecipazione a Miss Italia: “Non mi è piaciuto però quanto detto da parte di Patrizia, anche perché quel concorso non lo ha vissuto in quegli anni. Ci sono rimasta male perché è come se mi fosse stato usurpato quel titolo”. Monica Setta ha saggiamente provato a far notare all’ospite che la patron di Miss Italia potrebbe non aver scandito la frase della “corona” per offendere lei, ma semplicemente per dire qualcosa di leggero e carino alla Balivo. La Nazzaro ha compreso l’antifona? No. Anzi ha tirato in ballo pure sua madre: “Anche mia madre ci è rimasta molto male sentendo quelle parole!”

Riassumendo: Balivo, sorridendo, ha detto di aver rosicato per non aver vinto Miss Italia, Mirigliani, per essere carina con lei, le ha risposto che le avrebbe portato la corona e la Nazzaro, per siffatto dialogo, si è offesa. Si diceva bambinata… E che tristezza!