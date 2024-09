Manila Nazzaro è incinta? Lei fa chiarezza: come stanno le cose

Ospite da Monica Setta a Storie Di Donne Al Bivio, Manila Nazzaro ha voluto fare chiarezza in merito ai rumor sulla sua gravidanza. Da un po’ di tempo, difatti, si vocifera che stia aspettando un bambino da suo marito Stefano Oradei. Scopriamo insieme qual è la verità a riguardo che l’ex Miss Italia ha svelato in studio durante la sua intervista con la conduttrice.

Oggi pomeriggio, sabato 21 settembre, è andata in onda su Rai 2 la prima puntata dell’edizione pomeridiana di Storie Di Donne Al Bivio. La trasmissione, condotta da Monica Setta, si fonda sulle interviste ad alcune figure femminili del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti di oggi c’è stata anche Manila Nazzaro, da poco moglie del ballerino ed ex maestro di Ballando Con Le Stelle Stefano Oradei. Proprio in merito alla coppia negli ultimi mesi si sono diffusi alcuni rumor. Nello specifico si è diffusa la notizia che l’ex Miss Italia potesse essere incinta. Nel corso della sua intervista con Monica Setta, Manila ha voluto fare chiarezza proprio in merito a tale questione.

Setta non ha potuto fare a meno di domandare alla sua ospite qualche dettaglio in più in merito alla presunta gravidanza. Nazzaro non ha confermato il rumor, tuttavia non l’ha neppure smentito del tutto. La conduttrice ed ex modella ha difatti lasciato aperta ogni possibilità, dicendo che la gravidanza è qualcosa che potrebbe avvenire in qualunque momento. E’ difatti risaputo che lei e suo marito Stefano desiderino tanto avere un figlio insieme, tanto da aver pensato anche di ricorrere alla fecondazione assistita o ad un’adozione nel caso in cui lei non dovesse rimanere incinta. Al momento, quindi, i due ci stanno provando ma ancora non c’è un bebè in arrivo.

Nel corso della sua intervista con Monica Setta, Manila ha parlato anche della sua storia d’amore con Stefano e di come si siano conosciuti. Ha anche rivelato che il marito ha un bellissimo rapporto con i suoi altri figli, avuti da un matrimonio precedente. In merito all’ex marito, invece, ha dichiarato di non avere più molti contatti con lui.