Manila Nazzaro incinta? Il gossip e perché non se ne può più

Il 4 maggio del 2024 Manila Nazzaro è ufficialmente convolata a nozze con Stefano Oradei dopo poco più di un anno di relazione. La cerimonia si è tenuta con rito civile in Campidoglio, a Roma, davanti a pochissimi invitati. La settimana seguente, poi, i neo sposi hanno celebrato la loro unione con una grande festa, con circa 150 ospiti. Nonostante siano passati diversi mesi dal matrimonio, Stefano e Manila sono potuti partire solo ora, alla fine dell’estate, per la loro luna di miele, godendosi una romantica vacanza alle Maldive. I due stanno condividendo molti momenti del loro viaggio sui social e, tra i tanti contenuti, gli utenti sembrano aver notato un dettaglio particolare in uno dei video.

La showgirl e l’ex volto di Ballando con le stelle hanno pubblicato un video in riva al mare delle Maldive mentre ballano una bachata. Il post ha ricevuto molti commenti da parte dei loro seguaci, alcuni dei quali hanno fatto riferimento ad un presunto “pancino sospetto“. Successivamente, un utente ha segnalato il video a Deianira Marzano, parlando per l’appunto di una sospetta gravidanza della showgirl. L’esperta di gossip non ha commentato o confermato la segnalazione, bensì la notizia ha iniziato a far rapidamente il giro del web.

Non è un segreto che Manila e Stefano sognino di diventare genitori. Intervistati a Verissimo, i due hanno raccontato di star cercando di allargare la famiglia. Successivamente, al magazine Di Più, ha confessato di voler lottare per il sogno di diventare madre per la terza volta, dopo i due bambini avuti dall’ex marito Francesco Cozza. Difatti, sarebbe disposta anche ad affidarsi a trattamenti specifici per poter rimanere incinta di colui che considera l’amore della sua vita.

Tuttavia, nonostante le dichiarazioni della Nazzaro, non è detto che i due siano già riusciti a far avverare tale sogno. La verità è che, soprattutto nelle coppie di neosposi, si tende spesso a fare speculazioni e a sollevare ipotesi su presunte ‘gravidanze‘, anche quando non ci sono prove concrete a confermarle. Inoltre, c’è da dire che non se ne può più di sentir parlare di ‘pancini sospetti‘, soprattutto quando si affrontano argomenti così delicati.

Ad ogni modo, al momento, Manila Nazzaro non ha ancora commentato queste indiscrezioni e continua a godersi la sua luna di miele con Stefano Oradei.