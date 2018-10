Fabrizio Corona reagisce dopo il Gf Vip: “Non confondetemi con qualcun altro”

Gf Vip, Fabrizio Corona risponde alle accuse nella notte

Fabrizio Corona sembra non aver digerito gli attacchi ricevuti al Grande Fratello Vip. Forse non tutti avete seguito la puntata e quindi non avete ancora modo di farvi un’idea chiara sulla faccenda. Sappiate subito che è stato un appuntamento televisivo in cui è successo di tutto e che ha avuto come protagonisti Silvia e Giulia Provvedi, la loro mamma, e anche Ilary Blasi e Alfonso Signorini. La risposta di Corona alle polemiche è arrivata nella notte su Instagram Stories, dove ha pubblicato una serie di screenshot che riprendevano i commenti di chi aveva visto la diretta.

Corona su Instagram sul Gf Vip: “Ricordatevi quello che farò, le cose serie sono altre”

Fabrizio ha prima screenshottato il commento di Davide Maggio che ha scritto “Standing Ovation per la Blasi che sfan***a Corona e le sue dichiarazioni alla stampa”; poi quello di Trash Italiano “Ilary Blasi che asfalta Fabrizio Corona nuova queen”; poi il messaggio di qualcuno che gli segnalava proprio cosa avesse detto la conduttrice in diretta. Dopo questi tre screenshot Corona ha pubblicato una serie di smile divertiti, prima di rispondere senza tanti giri di parole a quanto emerso nella diretta di ieri sera. Le parole sono chiare: “Prima di parlare di me, ricordatevi sempre chi sono, da dove vengo, cosa ho vissuto, quello che ho realizzato, quello che sto facendo, ma soprattutto quello che farò. Non confondetemi mai con qualcun altro. Io sono io! A presto, vi farò morire di risate, perché le cose serie, sono altre…”.

Cos’è successo al Gf Vip? Anche Ilary Blasi irritata

Non pensiamo sia l’unica storia che Corona pubblicherà sull’accaduto, anche perché – come vi abbiamo già raccontato – mercoledì sapremo molte verità che a quanto pare ancora non sono state rivelate. E da lì siamo sicuri sarà tutto un proliferare di articoli sulla storia vissuta con la Provvedi, e chissà cos’altro ancora. Se non ricordate cos’è successo in puntata, ve lo riassumiamo brevemente. Dopo aver lasciato parlare Silvia Provvedi della sua storia con Corona, Signorini ha annunciato proprio l’intervista rilasciata a Chi in uscita mercoledì. A tale annuncio Ilary ha reagito visibilmente irritata dicendo che Corona cambia idea nel giro di poco tempo; reazione che ha spinto lo stesso Alfonso a replicare che lui non poteva mettere in dubbio la veridicità delle dichiarazioni del suo intervistato. Poi sono arrivate le parole di Parpiglia che ha rilanciato l’intervista di mercoledì, e infine quelle del diretto interessato che vi abbiamo riportato ora. Roba che quanto successo alla Marchesa (poverina!) è niente!