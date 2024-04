Fabrizio Corona come Ilary Blasi? Una scelta potrebbe accomunarli

Da quando ha riconquistato la libertà, Fabrizio Corona sembra avere in serbo più progetti che mai. Dopo aver festeggiato i 50 anni e mentre vive la storia d’amore con la modella Sara Barbieri, sembra che l’ex paparazzo stia preparando un contenuto speciale per cui Netflix ha mostrato interesse. L’anteprima arriva da FQ Magazine.

Secondo il portale online del Fatto Quotidiano, Corona starebbe lavorando ad un progetto che lo vede protagonista. Non si tratta di una trasmissione o di un film, ma di un vero e proprio documentario sulla sua vita. Sicuramente, tra le tante opportunità possibili all’interno della carriera dell’ex paparazzo, questa sembra essere tra le più interessanti.

E’ infatti indubbio che, nel corso degli anni, la vita di Fabrizio Corona sia stata una tra le più spericolate tra tutti i personaggi del mondo dello spettacolo. Oltre alle storie d’amore con Nina Moric e Belen Rodriguez – di cui solo una era presente ai festeggiamenti del suo compleanno – l’imprenditore è stato al centro della cronaca italiana sia per le dichiarazioni fatte sul modo dello showbiz, sia per diverse vicende giudiziarie che lo hanno portato in carcere.

Un docu-film sulla vita di Corona risulta quindi interessante agli occhi di grandi case di produzione. Il progetto sarebbe infatti in lavorazione insieme a Fremantle e, sempre secondo FQ Magazine, Netflix sarebbe intenzionata a distribuirlo sulla sua piattaforma.

Il progetto sembra quindi essere molto ambizioso. Noi non vediamo l’ora di entrare nella narrazione della vita di eccessi di Fabrizio Corona, di cui abbiamo avuto un assaggio già con l’intervista rilasciata dall’imprenditore nella scorsa edizione di Belve. Netflix potrebbe fare colpo grosso e ottenere lo stesso successo avuto con Wanna, la docu-serie con protagoniste Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile.

La similitudine con Ilary Blasi

Assurdamente allora, lo sbarco di Fabrizio Corona su Netflix sancirebbe una similitudine nelle mosse professionali con una sua “nemica”: Ilary Blasi. Anche l’ex di Francesco Totti infatti, come sappiamo, aveva scelto Netflix per raccontare la sua vita e le vicende sentimentali che l’hanno legata al capitano della Roma. Il documentario Unica aveva ottenuto buoni risultati, oltre ad aver scatenato l’ennesima dichiarazione di Corona sui tradimenti della coppia Totti-Blasi.

Chissà allora se, così come successo con Unica, anche con il docu-film di Corona scopriremo i dettagli più remoti della vita dell’ex paparazzo e se, anche se solo sul catalogo Netflix, potremmo vedere Fabrizio e Ilary vicini. Ciò che sappiamo dei rapporti tra i due, per ora, è che c’è stato un chiarimento: la Blasi ha chiesto scusa all’imprenditore catanese per aver dubitato delle dichiarazioni fatti sull’infedeltà di Totti.