Fabrizio Corona, festa per i 50 anni con Nina Moric: assente Belen

Ieri, 29 marzo, Fabrizio Corona ha compiuto 50 anni. Un traguardo molto importante per l’ex re dei paparazzi, che ha deciso di celebrare in grande stile con una grande festa in un noto locale di Brescia. Prima dell’inizio del party vero e proprio, c’è stata una cena intima con tantissimi amici, sua mamma Gabriella, suo figlio Carlos e due delle donne più importanti della sua vita: l’ex moglie Nina Moric e l’attuale fidanzata Sara Barbieri. Corona ha condiviso un video in cui abbraccia le due, che ridono e lo colpiscono ironicamente con un ceffone finto. Un’immagine che rappresenta a pieno l’attuale serenità che Fabrizio e Nina sono riusciti a ritrovare. Tuttavia, all’appello mancava un’altra donna fondamentale nella vita di Corona: Belen Rodriguez.

Diversi giorni fa, il neo 50enne aveva anticipato di avere in mente di fare due party in occasione del suo compleanno: prima una cena intima con 3o/40 persone e, successivamente, una grande festa aperta a chiunque, pagando un biglietto d’ingresso di dieci euro. E, proprio alla cena intima, aveva svelato che sarebbero state presenti le donne più importanti della sua vita: Nina Moric, la fidanzata Sara Barbieri e Belen Rodriguez. Ma, ieri sera, dell’argentina non c’è stata traccia.

Non è chiaro il motivo dietro questo cambio di programma. Ricordiamo che, alcune settimane fa, Belen e Fabrizio hanno avuto una lite in un famoso hotel di Milano. Mentre era con la madre Veronica Cozzani, la Rodriguez è stata improvvisamente raggiunta da Corona. La sorpresa dell’ex fidanzato, però, l’ha fatta andare su tutte le furie, dato che fuori dall’hotel era pieno di paparazzi. “Fabrizio così mi fai saltare i contratti”, gli avrebbe gridato Belen, che si vocifera debba cercare di tenersi lontano dai gossip per poter firmare ufficialmente in contratto per la nuova edizione di Ballando con le stelle.

Ad ogni modo, sembra che i due si siano chiariti subito, dunque è probabile che la showgirl sia mancata alla festa per altri motivi personali. Nelle ultime ore, Fabrizio ha poi condiviso un post per i suoi 50 anni, dove ha fatto un bilancio della sua imprevedibile vita. Non è mancata nel carosello una foto con Nina Moric, che ha anche commentato con una dolce dedica firmata sia da lei che da loro figlio, Carlos.