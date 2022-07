Viaggio di nozze anticipato per Fabrizio Corona e Sara Barbieri? La coppia si gode una vacanza a Capri tra baci e abbracci, mostrandosi passionali e complici. Entrambi stanno condividendo i momenti di questo viaggio mentre si lasciano trasportare dalla bellezza dell’isola del Golfo di Napoli. Un’estate all’insegna dell’amore per i due futuri sposi. Solo di recente, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Corona ha annunciato il suo matrimonio con Sara. Lei è una modella di 22 anni, che sembra aver ormai fatto breccia nel cuore dell’ex re dei paparazzi.

La differenza d’età – 26 anni – non ha ostacolato questa relazione. Lo stesso Fabrizio ha fatto presente che “Sara non è una bambina, è la persona con l’anima e l’intelligenza più profonde che abbia mai incontrato”. Corona ha ammesso di dare un valore al matrimonio, che sarà intimo con familiari e qualche amico. Le nozze dovrebbero essere celebrate dopo l’estate, a settembre. E, intanto, la coppia si gode questo piccolo viaggio alla scoperta di Capri. L’ex re dei paparazzi non si nasconde e si riprende con lo smartphone mentre è in barca con la dolce metà.

Insieme, Corona e la sua fidanzata Sara, si mostrano felici e spensierati. Non mancano i baci e gli abbracci sulla barca e in piscina. Tra poco diventeranno marito e moglie e sembra proprio che non vedano l’ora, visto l’affiatamento mostrato sui social. Da qualche giorno, la coppia è arrivata a Capri dove non possono fare a meno delle passeggiate nelle viuzze, dei tuffi in acqua e le gite in barca.

Sicuramente, osservando questi momenti si può percepire che oggi Fabrizio e Sara sono più uniti che mai, in vista del matrimonio. E questo non è l’unico passo che Corona intende compiere insieme alla modella 22enne. Questa per lui rappresenta una delle relazioni più belle che ha mai vissuto nella sua vita. Pertanto, condivide dei “progetti seri” con Sara Barbieri: “Farei anche un figlio”.

Fabrizio è già padre di Carlos, il figlio nato dalla sua storia d’amore con Nina Moric. Solo qualche mese fa, Corona e il ragazzo (oggi adolescente) si scontravano con la famosa showgirl croata in una turbolente vicenda legale.

Sebbene ora si mostri felice con Sara, c’è chi crede che la storia possa ripetersi per l’ex re dei paparazzi. Circa due anni fa, si dichiarava innamorato di Lia Del Grosso, con cui era sul punto di convolare a nozze. Addirittura avevano anche pensato alle pubblicazioni. Ma ecco che all’ultimo momento il matrimonio è saltato.