Nina Moric, il figlio Carlos tuona: “Minacciato di querela”, Corona: “Sparisci”

Si aggiunge un nuovo elemento all’intricatissima vicenda legale che in queste ultime settimane sta vedendo scontrarsi da un lato Fabrizio Corona e il figlio Carlos e dall’altro Nina Moric.

Come raccontato poche ore fa da Carlos Maria Corona tramite Instagram Stories, la modella croata si sarebbe spinta più in là di quello che ci saremmo aspettati. Sembra infatti che Nina Moric abbia intimato una possibile querela nei confronti del sangue del suo sangue.

Carlos Maria Corona ha pubblicato dei messaggi molto chiari, riferendosi ad una minaccia di querela ricevuta da parte della mamma. “Mia madre ha minacciato di querelarmi per le dichiarazioni (vere) sul furto che ha commesso davanti ai miei occhi” ha scritto Carlos. Il ragazzo ha poi aggiunto altre Stories mettendo in chiaro un paio di cose. Il figlio di Corona e Nina Moric non ha paura della madre (“Sono diventato grande e forte e ho le spalle larghe”), che ha accusato di aver più a cuore i soldi rispetto a lui (“Evidentemente ha preferito 50.000 euro all’amore di suo figlio”).

Anche Fabrizio Corona si è inserito nella discussione, sempre via Stories, questa volta però con il profilo della sua agenzia. Sul social, Corona padre ha scritto:

Le storie d’amore quelle vere non finiscono così. E la nostra non è mai stata una storia d’amore. Tu non sai cosa sia l’amore. Tu non sai neanche cosa è l’amore per un figlio. La vita può essere stata cattiva quanto vuoi. Ma i figli vengono prima di qualsiasi cosa. Prima lo hai utilizzato per vendicarti di me. Poi per scaricare le tue pazzie e follie. E giustamente te lo hanno tolto per 4 anni. Io te l’ho fatto riavere nel 2018, ed è stato l’errore più grande della mia vita. Lo hai usato solo per chiedere soldi e farti mantenere. Lo hai umiliato, sput…… e fatto stare male per le tue follie. Distruggendo la sua e la mia vita. Ma ora dopo l’ultimo gesto sparisci per sempre. La pietas è finita. Nessuno dei Corona ti perdonerà o aiuterà. Rimani nella tua follia, solitudine e cattiveria. E poi basta ci siamo divorziati 15 anni fa. Cancella tutto e sparisci per sempre.