Fabrizio Corona si sposa: chi è la futura moglie Lia

Ennesimo colpo di scena nella vita privata di Fabrizio Corona. Il figlio del giornalista Vittorio sta per sposarsi per la seconda volta. A farlo sapere Dagospia, che mostra le pubblicazioni di matrimonio. Pubblicazioni affisse al Comune di Milano lo scorso 19 novembre. Ora Corona e la futura moglie hanno 180 giorni di tempo per diventare ufficialmente marito e moglie. Ma chi è la donna che sta per cambiare la quotidianità di Fabrizio?

Come rivela il portale di Roberto D’Agostino, Fabrizio Corona sta per sposare Pasqualina, detta Lia, 50enne veneta amministratrice dell’agenzia di comunicazione Luxury Creative Agency. Non solo: pare che in passato la futura signora Corona sia stata l’assistente personale di un chirurgo molto amico di Lele Mora. A quanto sembra Lia e Corona si frequenterebbero da oltre cinque anni anche se non hanno mai ufficializzato la loro liaison.

Al momento in cui scriviamo né Fabrizio Corona né Lia hanno confermato la notizia ma neppure smentito. Qualche giorno fa su Instagram Nina Moric aveva spifferato che Corona era sposato con una cinquantenne e allo stesso tempo aveva una tresca con la modella venezuelana Mariana Rodriguez. Parole che hanno sollevato un gran polverone sui social network e alle quali Corona non ha voluto replicare.

A quanto pare Nina Moric ha solo sbagliato la tempistica: il matrimonio tra Fabrizio Corona e Lia non è di fatto ancora avvenuto. Ma dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, come attestano le recenti pubblicazioni di nozze esposte al Comune di Milano, dove entrambi vivono.

Di recente Fabrizio Corona è tornato al centro della scena per via del suo ultimo libro dal titolo Come ho inventato l’Italia. Un’autobiografia nella quale Corona racconta aneddoti e dettagli della sua vita privata e professionale. E che molto probabilmente, come confessato dal diretto interessato, diventerà un film o una serie tv.

Nel progetto potrebbe essere coinvolta l’amica Asia Argento, che ha conosciuto qualche anno fa Corona. Quest’ultimo ha di recente confidato che molto probabilmente morirà ammazzato visto che in passato è scampato a ben due tentati omicidi.