Fabrizio Corona: “Morirò ammazzato. Belen e Nina Moric? Mai amate”

Fabrizio Corona ha rilasciato un’intervista a Candida Morvillo per il Corriere della Sera per promuovere il suo nuovo libro dal titolo Come ho inventato l’Italia, uscito qualche giorno fa grazie all’editore La nave di Teseo. Un’autobiografia nella quale Corona racconta aneddoti e dettagli della sua vita privata e professionale. E che molto probabilmente, come confessato dal diretto interessato, diventerà un film o una serie tv. Nel progetto potrebbe essere coinvolta pure Asia Argento, che ha conosciuto qualche anno fa Corona.

L’ex marito di Nina Moric ha rivelato che molto probabilmente finirà ammazzato visto che in passato è scampato a ben due tentati omicidi. Al Corriere della Sera Corona ha ricordato quando due albanesi un giorno sono arrivati nel suo ufficio per un chiarimento su una somma di denaro di cui sarebbe stato debitore a un mister X. È scattata la rissa, gli albanesi sono scappati e da lì è partita una soffiata sull’acquisto di una pistola che sarebbe servita, stando alle parole di Fabrizio, a gambizzarlo.

Nella lunga intervista Corona ha poi rammentato gli anni in carcere, assai complicati e difficili, durante i quali ha avuto a che fare con diversi criminali. E da qui l’ipotesi che molti lo vorrebbero morto:

“Ho fatto sei anni di carcere, anche in quelli di criminali efferati, gente di cui ho dovuto essere amico per salvare la pelle e che, quando escono, sanno dove trovarmi. Ora, magari arrivano e dicono: prestami diecimila euro. E io: ‘sto cavolo’. Poi, dai domiciliari, esco per andare allo Smi, un centro di recupero di esecuzione penale, e lì ci sono altri criminali, che pure vogliono favori. Prima, davo retta, ora, fingo di non sentire, li mando a quel paese. E questa è gente che se la prende. Tanti mi vorrebbero morto”

Nell’intervista Fabrizio Corona ha parlato anche del grande amore per il figlio Carlos Maria, nato 18 anni dal matrimonio naufragato con Nina Moric (con la quale oggi i rapporti sono tutt’altro che buoni). L’ex re dei paparazzi non ha negato di aver utilizzato il figlio, quando era bambino, come progetto editoriale. A detta di Corona tante personalità del mondo dello spettacolo userebbero i propri eredi per fare cassa. E senza peli sulla lingua Fabrizio ha tirato in ballo Fedez e Chiara Ferragni:

“La differenza fra me e gli altri che lavorano nel mio ambiente è che io ho il coraggio di ammetterlo. Era un progetto editoriale nel 2002, oggi nel 2020, non è più così. A quei tempi, non esistevano i social, però c’era la copertina, la sfilata col pancione, l’esclusiva del parto… Oggi, il 99% degli influencer ha figli come progetto editoriale. Fedez e Ferragni coi figli aumentano le visualizzazioni, vendono emozioni, monetizzano”

Impossibile poi non parlare di amore: Fabrizio Corona ha amato a lungo Nina Moric e Belen Rodriguez. Due storie d’amore che hanno fatto chiacchierare e che ancora oggi vengono seguite con un certo inetresse. Ma a distanza di tempo il 46enne ha capito che quello non era vero amore perché ha sfruttato le modelle per fini commerciali: