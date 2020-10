Corona, “Nina Moric psicopatica”: la d’Urso interrompe il collegamento

Fabrizio Corona è stato ospite dell’ultima puntata del talk show di Canale 5 Live – Non è la d’Urso per replicare alle pesanti accuse mosse nei giorni scorsi dalla sua ex moglie Nina Moric. L’ex re dei paparazzi, già visibilmente provato dall’aver contratto il Covid-19, è apparso molto adirato contro la modella croata. Secondo Fabrizio, Nina avrebbe “strumentalizzato un audio del figlio in un momento di totale delirio“. Sono decisamente lontani i tempi in cui Fabrizio, Nina e Carlos apparivano felici in vacanza insieme. Tempi in cui dimostravano una riacquistata serenità. Corona stavolta è un fiume in piena. Tanto che anche la padrona di casa ha avuto a più riprese difficoltà nel gestire la conversazione e rispettare i tempi televisivi. Sono tanti i retroscena che sono emersi dal racconto di Corona. Accuse che dipingono una realtà completamente diversa da quella che fino ad oggi è stata prospettata dalla sua ex moglie.

Le accuse di Corona contro la Moric

“Alla luce di ciò che ha fatto quella psicopatica da manicomio di quella signora che è stata mia moglie, sono costretto a raccontare una parte della storia” ha dichiarato Corona. Parole forti le sue, caustiche che hanno fatto sobbalzare tutti. Per l’ex re dei paparazzi le accuse di Nina sono state molto gravi. Altrettanto grave sarebbe – secondo Fabrizio – l’atteggiamento del difensore della Moric, così come quello dei giornalisti che hanno nei giorni successivi riportato le parole del figlio che “ha degli evidenti problemi di salute“. Dopo aver fatto riascoltare l’audio delle presunte minacce che Fabrizio avrebbe fatto alla Moric, Barbara ha dato la parola a Corona. Per Fabrizio non ci sono minacce contro Nina, ma solo uno sfogo fatto tramite un messaggio vocale.

La notizia del ricovero del figlio

Sono tanti i racconti che Fabrizio ha condiviso con il pubblico di Live – Non è la d’Urso, non ultimo di quando mentre era in carcere gli fu detto del ricovero del figlio perché stava male. Carlos si trovava in vacanza con Nina e Favoloso da tre mesi a Zanzibar. Dopo quel momento Corona ha fatto di tutto per cercare di far rimettere in salute il figlio. Una cosa non facile, ma che ha fatto con impegno e dedizione anche aiutato da una serie di collaboratori che assicurano a Carlos tutto quello di cui ha bisogno. Tra le altre cose rivelate da Corona, anche quella che il figlio sarebbe in contatto negli ultimi tempi con una persona, che lo avrebbe manipolato e condizionato psicologicamente. Fabrizio ha inoltre smentito il fatto che Carlos sia tornato a vivere dalla madre.

Barbara d’Urso interrompe il collegamento

Considerata la foga, la quantità e l’entità delle rivelazioni fatte dall’ex re dei paparazzi nel corso della puntata, Barbara d’Urso e gli autori del talk show targato Mediaset hanno preferito interrompere lo spazio dedicato a Fabrizio e a questa triste vicenda. La conduttrice ha chiesto scusa a Corona, così come agli altri ospiti in studio (Nathan, Alda d’Eusanio, Alba Parietti, Roberto Alessi).