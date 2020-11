“Belen è tonta, De Martino chiama i fotografi”, le confessioni di Corona

Confessioni roventi: non potrebbe essere altrimenti se a farle è Fabrizio Corona, che con la schiettezza ha un rapporto simbiotico. Intervistato da Vanity Fair, l’ex re dei paparazzi ha parlato a ruota libera, menzionando anche la sua ex Belen Rodriguez e Stefano De Martino, a sua volta ex marito della sud americana. Non solo: Fabrizio ha spiegato, secondo la sua visione, come Chiara Ferragni e Fedez, coppia vip seguitissima e ‘influente’, riescano a fare business con il proprio privato. Un po’ come faceva lui ai tempi pre-social.

Corona, circa le ultime paparazzate gossippare che hanno coinvolto Stefano De Martino, afferma:

“Ora fanno tutti quello che gli ho insegnato io: De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono, la Pellegrini si lamenta che Magnini faceva lo stesso quando stavano insieme. L’unica che non fa queste cose è Belen perché è tonta”.

L’imprenditore aggiusta poi il tiro, raccontando che la modella argentina, che lui ha conosciuto molto bene avendo avuto con lei una relazione tra le più chiacchierate del mondo dello spettacolo anni fa, è una persona per nulla legata all’aspetto economico, contrariamente a lui:

“A lei non frega niente dei soldi. Una cosa che mi piaceva e, insieme, mi faceva dannare. Se le dicevo: “Andiamo a bere il caffè in quel bar che ci danno 15 mila euro”, lei rispondeva: “Non esco per tutto il weekend, e nemmeno tu”. Solo sulle vacanze riuscivo a convincerla. Le dicevo: preferisci che le foto ce le facciamo fare noi così vieni fuori bella e ci guadagniamo anche, oppure che te le fa il primo che passa e magari si vede la cellulite? Era un po’ come usare i filtri di Instagram, ma in carne e ossa”.

Insomma, da un lato la Rodriguez, che, a quanto racconta Fabrizio, non ha mai anelato a raggranellare denari per forza con il gossip, dall’altro lui stesso che con i soldi ha sempre avuto un rapporto particolare, di dipendenza. Il medesimo Corona lo conferma, narrando pure un curioso aneddoto sul primo portafogli avuto in dote:

“I soldi sono il limite che segna il mio successo e il mio valore. Oltre quel limite valgo, sotto, no. Il denaro è la mia più grande dipendenza. Il contante, soprattutto: non giro mai con meno di 5 mila euro. Prima che Belen mi regalasse il primo portafoglio della mia vita, li mettevo nelle tasche e li perdevo anche”.

Fabrizio Corona su Fedez e Chiara Ferragni: “La foto di Leone con l’ecografia è una cosa gravissima…”

E Fedez e Chiara Ferragni? Cosa c’entrano in tutto questo? Corona traccia un filo rosso tra il suo modus operandi di quando aveva una agenzia di paparazzi e di come si muovono attualmente i due influencer. Innanzitutto afferma che lui, prima ancora dell’avvento dei social, aveva capito come fare soldi vendendo il proprio privato, tanto che 13 anni fa ha filmato la sua separazione da Nina Moric per venderla.

Non proprio quello che fanno il rapper e l’esperta di moda, gli fa notare la giornalista di Vanity Fair che aggiunge che i ‘The Ferragnez’ non vendono commercialmente il figlio. Qui Fabrizio dissente e afferma che anche se sui social non mettono tag dei capi che indossa il piccino in realtà ogni scatto pubblicato sulle piattaforme in rete relativo al bimbo ha un valore commerciale intrinseco: