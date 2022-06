Fabrizio Corona: “Mi sposo a settembre con Sara. E Belen mi dice che…”

Fabrizio Corona si sposa. O almeno questo è ciò che sostiene lo stesso ex re dei paparazzi che, in una lunga intervista rilasciata a Chi Magazine da Capri (luogo in cui si trovava al momento della chiacchierata), ha parlato per la prima volta alla stampa della love story che sta vivendo con Sara Barbieri, ragazza di 22 anni e quindi più giovane di lui di ben 26 primavere. Corona, però, ha subito sottolineato che la differenza d’età non è un problema perché Sara ha “testa e anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita”.

L’imprenditore, che non è nuovo ad annunci di sue presunte nozze (le aveva annunciate anche mesi fa con un’imprenditrice di cui poi si è persa ogni traccia), stavolta assicura che il matrimonio si farà per davvero. “Sara è importante, è diversa, sì, è una storia importante per me”, ha spiegato al magazine diretto da Alfonso Signorini a cui ha anche confidato che l’ipotesi di avere un figlio con la giovane compagna non è assolutamente remota. Ancor meno remota quella dei fiori d’arancio: “Nozze? Certo, io Sara la sposo, noi due ci sposiamo”.

Esiste già una data? Ni. “A settembre, magari ottobre”, ha raccontato Fabrizio in merito alla possibile calendarizzazione dell’evento. Ci sarà una cerimonia in pompa magna? No, saranno “nozze intime e familiari”.

Come sopra accennato, l’intervista rilasciata a Chi Magazine è stata fatta da Capri. Corona non vedeva il mare dal 2018. A tal proposito ha raccontato un curioso aneddoto relativo a Belen Rodriguez, sua celebre ex fidanzata con la quale è rimasto in ottimi rapporti (i ben informati assicurano che i due si sentano di frequente). “Belen spesso mi chiede: ‘Ma come fai a non impazzire?’ Ma io il mare ce l’ho dentro”, ha narrato l’ex re dei paparazzi, a proposito delle chiacchierate avute con la modella argentina.

Fabrizio Corona, il sogno si chiama America

E poi? Corona, che era in detenzione domiciliare per scontare la pena residua per le sue condanne, pochi giorni fa ha ottenuto la misura alternativa dell’affidamento terapeutico in una “struttura comunitaria” a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Il fine pena per lui, come ha sancito il provvedimento firmato dal giudice Ornella Anedda, è previsto per il 17 settembre 2024. Cosa ha intenzione di fare dopo? Il sogno nel cassetto è quello di trasferirsi in America, naturalmente con Sara.