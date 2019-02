Fabio e Nicole oggi, strano messaggio dopo polemiche: l’ex tronista a cuore aperto

Fabio e Nicole, le ultime news sull’ex coppia dopo la rottura

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato si sono lasciati e non sembra esserci possibilità di recupero, viste le ultime cose che sono successe alla coppia di Uomini e Donne. Ricapitoliamo subito prima di raccontarvi cosa sta accadendo nelle ultime ore: nessuno aveva immaginato una crisi così profonda tra i due innamorati prima che loro ne parlassero con i fan e confermassero a tutti la rottura. Nessuno aveva immaginato inoltre che si sarebbe subito parlato di una presunta nuova fiamma per uno dei due, precisamente per Fabio Colloricchio, recentemente andato a cena con la bellissima ballerina Yanirsa. Non sappiamo come si evolveranno le cose tra i due, anche perché Fabio al momento non ha rilasciato dichiarazioni; fatto sta che qualcosa sicuramente succederà in un mondo come quello dei social dove tutto sanno tutto di tutti.

Nicole e Fabio oggi, lo strano messaggio di lui: a chi è rivolto?

Anche perché l’ex tronista di Uomini e Donne non è un tipo poco incline a usare Instagram, e infatti qualche ora fa ha scritto un messaggio che sembrava indirizzato proprio al suo passato. “Ho aspettato a lungo – queste le sue parole tratte da una canzone di Elisa Toffoli – qualcosa che non c’è… invece di guardare il sole sorgere…”. A cosa si stesse riferendo è difficile da capire: di sicuro sta succedendo qualcosa che gli fa pensare che avrebbe dovuto evitare di soffrire troppo per certe situazioni senza pensare a tutto il buono che sarebbe potuto venire dalle altre. La canzone di Elisa infatti questo vuol dire. E non è di certo il primo a lanciare strani messaggi sui social: l’ultimo per esempio è stato Andrea Dal Corso prima della scelta con degli strani movimenti proprio su Instagram.

Uomini e Donne, la scelta di Fabio che sorprese tutti

Fabio e Nicole sono stati insieme per molto tempo e nessuno si sarebbe mai aspettato che sarebbero andati avanti così a lungo, anche perché in molti tifavano per Silvia Raffaele quando Fabio fece la sua scelta a Uomini e Donne. Il fatto che si siano lasciati dopo anni e anni dispiace ma in fin dei conti è inutile trascinarsi un rapporto se poi alla fine si sa già come potrebbe andare a finire. Continuano intanto i pettegolezzi sulla trasmissione: dopo il colpo di scena che ha travolto il trono di Ivan e le polemiche sul trono del nuovo tronista di Andrea Zetella si spera soltanto che si creino i presupposti giusti per l’inizio di storie d’amore come quella di Fabio e Nicole. Con un finale diverso, s’intende.