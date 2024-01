Ex prof chiederebbe da anni di tornare ad Amici: di chi si tratta

Nelle scorse ore, Davide Maggio ha pubblicato un tweet lanciando uno scoop di fuoco su un ex volto di un talent show. Stando a quanto scritto dal giornalista sul suo profilo Twitter, c’è un musicista che, sebbene in pubblico affermi di disprezzare questo tipo di trasmissioni, in realtà, privatamente starebbe cercando da tempo di tornare proprio a far parte dello show che l’ha reso famoso. Addirittura, ci sarebbero state delle conversazioni concrete riguardo un suo ritorno, che, però, non è mai avvenuto. Ecco le parole di Maggio:

Il sapiente musicista, affascinato dai riflettori, prova talmente tanta repulsione per i talent show che negli ultimi tre anni ha chiesto con svariati messaggi (a cui sono seguiti due incontri) di (ri)prendere parte al programma che gli ha dato notorietà. — Davide Maggio (@davidemaggio) January 3, 2024

Il blogger non ha voluto fare il nome né del musicista in questione né dello specifico talent show a cui ha preso parte. Tuttavia, dati i recenti avvenimenti, un’ampia schiera di utenti ha rapidamente concordato, quasi all’unisono, su un unico nome: Luca Jurman. Negli ultimi tempi, il vocal coach è finito al centro del gossip per i suoi ripetuti attacchi ad Amici, programma in cui ha rivestito il ruolo di professore per ben quattro anni, dal 2007 al 2010. Difatti, è diventata ormai abitudine trovare una live dell’ex prof in cui attacca non solo il programma, ma anche gli attuali insegnati e relativi allievi.

In modo particolare, Jurman ha criticato l’attuale regolamento di Amici, che permetterebbe di far avanzare solamente i concorrenti favoriti dalla produzione o i cosiddetti “figli d’arte“. Non solo, Luca si è scagliato ferocemente contro alcuni dei prof, come Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, sostenendo che non abbiano le competenze per poter insegnare. Dunque, alla luce di tutto ciò, si è intuitivamente dedotto che il blogger stesse alludendo proprio al vocal coach.”. Tra i tanti commenti, è apparso anche quello del giornalista Giuseppe Candela, che ha scritto senza peli sulla lingua: “Luca Jurman? Veramente uno sfigato”.

Tra l’altro, lo stesso Jurman aveva ammesso in passato di aver chiesto più volte di tornare ad Amici. Contattato da TvBlog nel 2022, il vocal coach aveva dichiarato di aver contattato la produzione per cercare di trattare un suo possibile ritorno. Il musicista si era però giustificando spiegando di averlo fatto principalmente perché il pubblico avrebbe continuato ad assillarlo poiché desideroso di rivederlo nuovamente nel talent show. Ad ogni modo, è necessario specificare che Davide Maggio non ha fatto nessun nome specifico e, dunque, manca ancora una conferma ufficiale sull’identità del musicista da lui menzionato.