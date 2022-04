Amici, Luca Jurman critica ma ha chiesto di tornare: lui conferma, la verità

Luca Jurman ha criticato Amici duramente, ma vorrebbe tornarci. A svelare gli altarini è stato Tv Blog, che ha portato a galla le richieste da parte dell’ex professore di tornare a lavorare nella scuola di Maria De Filippi. E non si tratta di gossip, anzi è così tanto vero che neanche lui ha potuto negare e ha confermato tutto. L’occasione di tornare a parlare di Luca Jurman ad Amici è stato un intervento dell’ex insegnante che si è scagliato contro il talent show di Canale 5 senza mezze misure.

L’attacco di Luca Jurman non è stato solo un attacco al programma perché ha tenuto a precisare di non essere stato cacciato, ma di aver lasciato lui il programma. Perché criticarlo e fare queste precisazioni se nel frattempo ha chiesto più volte di lavorare di nuovo ad Amici? Proprio così, non solo una volta ma in più occasioni Luca Jurman ha chiesto di tornare ad Amici. Anche di recente, a quanto pare: gli ultimi contatti risalirebbero a un paio di mesi fa. Forse ha tentato un aggancio per il Serale?

Venuto a conoscenza di tutto ciò, Tv Blog ha interpellato direttamente il maestro Jurman per una eventuale conferma o smentita. Lui ha confermato, ma dalle sue parole pare di capire che abbia tentato di attribuire la responsabilità delle sue richieste al pubblico. Queste infatti le sue parole:

“La gente mi chiede di tornare ad Amici ancora oggi… è vero, qualche volta ho tentato di parlarne con la produzione. La mia uscita dal programma è stata poco felice, me ne sono andato via nel bel mezzo di un serale. E questo ovviamente non ha fatto piacere alla produzione. Se dovessi tornare a lavorare con le qualifiche giuste e le modalità giuste… io non ho nessun problema, ma non credo sia interesse loro”

Insomma, è stato come dire “ho chiesto alla produzione di tornare perché la gente lo chiede a me”. Qualcuno fingerà anche di crederci, fatto sta che le sue critiche non sono state affatto docili. E infatti nel corso dell’intervista gli hanno chiesto come mai critica Amici ma nel frattempo sarebbe pronto a tornare a lavorarci. Luca Jurman ha spiegato che non critica il programma in sé. Con Maria ha avuto un buonissimo rapporto, ha aggiunto. I suoi attacchi sono diretti ad altro, anzi ad altri:

“Quello che critico, non da adesso, ma da sempre, è che non si possono mettere dei non esperti nel ruolo di esperti, così si crea confusione anche nei ragazzi; non si possono dire cose contrarie all’etica artistica e musicale. Io parlo di chi fa il professore di canto, anche se non lo è. E di chi avvalla queste scelte”

Luca Jurman ha contattato la produzione di Amici a febbraio scorso e lo ha confermato lui stesso. Ha spiegato che ogni anno cerca di incontrare qualcuno della produzione. Sente spesso Sabina Gregoretti, il braccio destro di Maria. Da parte sua non c’è una guerra in corso col talent show. Tuttavia ha precisato ancora: “Io non ho mai rosicato. Da Amici me ne sono andato perché non c’erano le condizioni… condizioni che non sono il programma in sé, ma persone. Che c’erano allora e che ci sono ancora”.

Insomma Luca Jurman vorrebbe tornare ad Amici ma “non implorando”. Vorrebbe tornare perché per lui sarebbe giusto avere tra gli insegnanti un professionista del settore come lui, ma non per forza lui. A febbraio ci sono stati contatti, ma pare per un incontro informale, a detta sua: