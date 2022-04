Amici, Jurman: “Perché Pettinelli, Cuccarini e Zerbi non devono insegnare”

Luca Jurman, ex insegnante di Amci di Maria De Filippi (lasciò la scuola in modo burrascoso nel 2011), è tornato a tuonare su alcuni professori che attualmente stanno seguendo gli allievi del programma. Già nelle scorse settimane il produttore discografico – nonché cantante e arrangiatore – aveva mosso critiche per nulla velate su alcuni volti del talent di Canale Cinque. Ora, con un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, si è reso protagonista di affondi ancor più piccati. In particolare, nel suo mirino ci sono finite Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Secondo Jurman si tratta di due professioniste che non sono in grado di ricoprire il ruolo per cui sono state chiamate a pronunciarsi.

Secondo Jurman in Italia ci sono molti talenti musicali tra i giovani. Ciò detto, l’ex insegnante ha esposto una teoria alquanto curiosa e tutta da verificare. “Siccome a giudicare e a valutare” i talenti “ci sono persone non in grado né di fare i giudici né i docenti, è ovvio che per la paura di essere eliminati da chi è privo di competenze”, questi talenti “non si presentano neanche ai casting e questo è un peccato”. Altrimenti detto, secondo l’arrangiatore ci sarebbero ragazzi con qualità canore spiccate che si rifiuterebbero persino di prendere parte alle selezioni di Amici.

Spazio poi ad un paragone con l’estero. Jurman ha sottolineato che in trasmissioni con The Voice ci sono artisti del calibro di Tom Jones e Jennifer Hudson, “mentre in Italia, ad Amici, ci sono Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini...” Un affondo duro e tagliente. Jurman non ha salvato nemmeno Rudy Zerbi. Anzi ha fatto piovere tuoni anche su di lui, ricordando di come sia naufragata la loro amicizia e accusandolo di essere troppo alla ricerca dei riflettori del piccolo schermo.

“Rudy Zerbi lo conosco da 30 anni – ha spiegato – ma la nostra amicizia si è rovinata da quando è entrato a gamba tesa in tv. Secondo me essere un personaggio televisivo era quello che voleva fare realmente nella vita”. Quindi è tornato su Anna Pettinelli, riservandole altre parole poco tenere: “Va bene per esprimere un’opinione ma non come insegnante di canto”.

Amici di Maria De Filippi, Luca Jurman ne ha per tutti: “Ci sono pseudo insegnanti”

Jurman è stato un fiume in piena, arrivando persino a definire i professori attuali di Amici come degli “insegnanti pseudo titolati” che “definiscono geni allievi che in realtà non lo sono, ma che poi si illudono di esserlo”.

Opinioni che però non trovano il supporto di altri colleghi che anzi dicono, almeno pubblicamente, che la scuola di Maria De Filippi sia una ottima palestra per i giovani talenti. Anche su questa questione l’ex prof ha avuto la risposta pronta. Per Jurman, diversi suoi colleghi hanno la sua stessa idea ma non la vogliono esprimere, preferendo dare versioni accomodanti. Motivo? “Per timore di non lavorare più” in tv.