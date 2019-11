Eugenio Campagna fidanzato con Giulia: bacio tra la folla a X Factor 2019

Eugenio Campagna X Factor, il cuore del cantante di Cornflakes batte per Giulia: il bacio tra la folla

Eugenio Campagna di X Factor 2019 è fidanzato e ne abbiamo avuto la conferma nel daily di oggi. Nella striscia quotidiana, in onda su Sky Uno alle ore 19,30 circa, abbiamo visto i concorrenti ancora in gara esibirsi con i loro inediti al di fuori dell’X Factor Dome di Monza e hanno avuto i primi contatti con il pubblico. Tra i tantissimi fan accorsi per conoscere gli artisti, e ricevere magari un loro autografo o una foto, c’erano anche i parenti di alcuni di loro. Tra questi anche la fidanzata di Eugenio Campagna, che appena l’ha vista tra la folla è corsa da lei ad abbracciarla! Il cantante di Cornflakes non ha saputo resistere e ha dato un bel bacio alla sua amata sul red carpet.

X Factor 2019, Eugenio Campagna e il bacio con la fidanzata Giulia nel daily

“Ora sono molto più carico”, ha detto dopo questo primo incontro con la fidanzata Giulia. I concorrenti con i loro inediti si sono poi esibiti su un palco diverso dal solito a cui sono abituati. Anche durante la performance Eugenio, al centro dell’attenzione anche per una presunta lite con Giordana, non è riuscito a stare lontano dalla sua fidanzata. Prima di esibirsi ha dedicato la canzone alla sua dolce metà, poi mentre cantava è sceso in platea e si è diretto verso di lei. Anche in questo caso abbracci e baci in mezzo alla folla! All’amore non si comanda, ma per fortuna Eugenio e la fidanzata Giulia a X Factor si sono visti anche dopo il concerto. I concorrenti infatti si sono fermati per firmare qualche autografo e mentre Eugenio incontrava i fan, la fidanzata lo osservava da vicino, in attesa del suo turno.

Eugenio Campagna a X Factor 2019 parla della fidanzata: “Non è mai successo prima”

Nel confessionale, poi, Eugenio di X Factor 2019 ha raccontato: “Vedere Giulia, la mia ragazza, è stata una roba strana perché c’era quella gente che veniva verso di me per gli autografi e lei stava aspettando lì un secondo, il tempo per salutarsi. Non è mai successo prima, è una cosa nuova per me ma anche per lei”. Per fortuna i due piccioncini sono riusciti ad abbracciarsi ancora una volta, giusto il tempo che Giulia avesse modo di dire al fidanzato Eugenio che sta andando benissimo nel suo percorso. Qualche giorno fa, invece, abbiamo conosciuto la fidanzata di Nicola Cavallaro.