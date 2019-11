Nicola Cavallaro fidanzata, lacrime a X Factor per Nocciolina: “Mi ha salvato”

Nicola Cavallaro è fidanzato: il concorrente di X Factor 2019 riceve una sorpresa dalla sua Nocciolina

Nicola Cavallaro di X Factor è fidanzato! Una notizia che alcune fan del concorrente degli Over accoglieranno con un po’ di dispiacere forse, diciamo almeno quelle che lo guardano con gli occhi a cuoricini. A X Factor i concorrenti arrivano non solo con la loro musica e i loro sogni, ma anche con le loro vite e i loro sentimenti. E così stiamo scoprendo di settimana in settimana chi di loro è sentimentalmente impegnato. Questa settimana è stato il turno di Nicola Cavallaro: la fidanzata gli ha fatto una bella sorpresa, che abbiamo visto durante il quarto Live di X Factor 2019. Prima della sua esibizione è stato mandato in onda un video riassuntivo della sua settimana e c’era anche la sorpresa della fidanzata. Nicola ha sentito la voce della sua dolce metà che lo chiamava da un computer: era infatti in videochiamata.

Nicola Cavallaro X Factor, la sorpresa della fidanzata: “La donna che mi ha salvato”

In confessionale poi, il concorrente di X Factor 2019 ha presentato la fidanzata: “Nocciolina, la mia ragazza. Il mio angelo custode, la donna che mi ha salvato. Non è facile stare lontani, è difficile ragazzi”. Non conosciamo il nome della fidanzata di Nicola Cavallaro al momento, ma di sicuro verrà identificata come Nocciolina da oggi in poi. I due ragazzi si sono detti reciprocamente di sentire la mancanza dell’altro, ma Nicola ha versato delle lacrime. “Lo sai che sto soffrendo, mi manchi un sacco. Ti penso continuamente. Sei tutto”, ha detto alla fidanzata Nocciolina. Lei ha chiesto di non piangere, altrimenti avrebbe cominciato a farlo anche lei. E infatti si sono salutati con le lacrime agli occhi.

X Factor 2019, Nicola Cavallaro è fidanzato ma non ci sono foto di Nocciolina

Nicola Cavallaro a X Factor 2019 ha superato anche il quarto Live, ma non senza qualche scintilla. La sua esibizione infatti ha acceso uno scontro tra Mara Maionchi e Malika Ayane, però ha ricevuto una standing ovation dal pubblico. Vedremo prima o poi la fidanzata di Nicola Cavallaro a X Factor? Chi può saperlo, pare però che il cantante sia molto riservato: su Instagram non ci sono foto con la fidanzata.