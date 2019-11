Eugenio e Giordana daily, chiarimento con Sfera Ebbasta: “Non fare il bulletto”

X Factor 2019, scoppia il caso Eugenio e Giordana nel daily: il rimprovero di Sfera Ebbasta

Cosa succede tra Eugenio e Giordana nel daily di X Factor 2019? Dopo la scorsa puntata, i due concorrenti sono tra i più cercati e seguiti per un episodio portato a galla da Sfera Ebbasta, ma ci sono aggiornamenti. Prima però facciamo un breve riassunto di quanto è successo. Nel corso del quinto Live, Sfera ha espresso il suo giudizio sull’inedito Cornflakes di Eugenio Campagna e ha preso la palla al balzo per fargli un piccolo rimprovero. Durante il daily aveva visto il concorrente Over dire che il prossimo a essere eliminato sarebbe stata Giordana. Il giudice non ha letto con ironia l’episodio, per cui ha detto a Eugenio, in diretta, di comportarsi da leader con i più piccoli e di non buttarli giù, convinto di essere amato e bravo. Lì per lì Eugenio è sembrato un po’ sorpreso dal commento ma non ne è scaturita una polemica.

Eugenio e Giordana daily, chiarimento tra il concorrente e Sfera Ebbasta

Il giorno dopo la puntata Sfera ha raggiunto il loft per le assegnazioni del sesto Live e ha incontrato Eugenio. Quest’ultimo ha quindi detto: “Mi dispiace per quello che hai detto. Era stata una battutina, io e lei scherziamo. Ci comportiamo da fratelloni. Si è creata questa cosa con lei perché non è permalosa, si prende in giro da sola. Con certe persone si è creata una bella sincerità”. Il giovane ha poi spiegato nel confessionale che nel loft sdrammatizzano sui continui ballottaggi di Giordana per sollevarle il morale, per cui stavano solo giocando. E ha aggiunto: “Era una battuta palese. Non voglio essere leader, voglio essere semplicemente un fratello maggiore per Giordana”. Sfera ha spiegato in confessionale: “Io so benissimo che non c’è astio, non c’è rancore. Dico, se hai capito di essere un leader cerca di comportarti da leader. Non fare il bulletto, dai supporto alla tua classe”.

Eugenio Campagna X Factor 2019, l’amicizia con Giordana e Sofia

Parlando con Eugenio, il giudice ha chiesto a lui come ad altri di supportare i più piccoli e soprattutto i meno amati dal pubblico. Anche senza leggere i commenti sui social, infatti, tramite i meno votati e i ballottaggi riescono a capire chi sono i preferiti e i meno preferiti. Eugenio comunque ha legato molto con Giordana e Sofia, infatti anche nel daily di oggi è emerso questo aspetto.