Erkenci Kuş su Canale 5 con Can Yaman: quando andrà in onda, le news

Can Yaman su Canale 5 con Erkenci Kuş: la conferma

Non è stato ancora confermato ufficialmente da Mediaset ma non si può dire che quanto abbiamo appreso grazie a Davide Maggio non rappresenti una conferma vera e propria del fatto che Erkenci Kuş arriverà presto in Italia e sarà trasmesso su Canale 5 probabilmente d’estate. Il blog riporta le parole del doppiatore Daniele Giuliani al portale Newscinema che ha spiegato che ritornerà a doppiare Can Yaman dopo averlo già fatto con Bitter Sweet: “Sì sarò io a doppiarlo in Erkenci Kuş. Anzi, vi dirò: abbiamo già iniziato il doppiaggio […] I fan potranno gustarsi la storia a breve. Se non erro già a metà giugno comincerà la messa in onda. Stiamo lavorando mattina, pomeriggio, sera, tutti i giorni, pur di garantire la possibilità che il programma vada in onda”. Parole più chiare Giuliani non poteva dirle.

Erkenci Kuş, Can Yaman interpreta il pubblicitario Can Divit

Ricordiamo che in tempi di Coronavirus niente è certo con le programmazioni televisive e che date sicure non è possibile comunicarle: lo stesso sito di Davide Maggio precisa che tutto dovrebbe procedere secondo quanto spiegato da Giuliani “salvo variazioni”. Nel caso in cui dovesse andare tutto per il verso giusto sarebbe un vero successo per Mediaset perché Can Yaman è amatissimo qui in Italia, al punto che si è parlato di lui sia come concorrente di Ballando con le stelle sia come inviato della nuova Isola dei famosi (che sarebbe però slittata). In questa serie Tv interpreterà Can Divit, un pubblicitario che s’innamorerà perdutamente di Sanem Aydın, interpretata da Demet Özdemir (con cui probabilmente Can avrebbe avuto una relazione mai confermata in via ufficiale).

La trama di Erkenci Kuş: la storia d’amore di Can Divit e Sanem Aydın

Nella serie Tv Sanem vuole trasferirsi alle isole Galapagos e fare la scrittrice ma cerca di mantenersi facendo altri lavori; viene ingaggiata così in un’agenzia pubblicitaria che le permetterà di conoscere proprio Can Divit, un fotografo famosissimo amante della natura che è stato costretto dal padre a occuparsi di quest’agenzia di cui in fondo non gli interessa nulla. Tanti, ovviamente, gli ostacoli che Can e Sanem dovranno superare. E anche qualche gradito ritorno: parliamo di Oznur Serceler che in Bitter Sweet era Fatoş e in questo caso sarà Leyla, sorella di Sanem. Attendiamo la conferma di Mediaset.