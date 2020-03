Can Yaman, niente Ballando con le Stelle 2020: è ufficiale

Can Yaman non farà parte del cast di Ballando con le Stelle: smentita ufficiale

Can Yaman non farà parte del cast di Ballando con le Stelle 2020. Nei giorni scorsi, varie indiscrezioni avevano parlato di una partecipazione dell’attore turco, star della fiction Bitter Sweet, al programma di Rai Uno capitanato da Milly Carlucci. Oggi arriva la smentita ufficiale dei rumors. A darne notizia è Best Movie che ha contattato l’ufficio stampa della trasmissione del sabato sera del servizio pubblico che, tramite Anna Di Risio, ha dichiarato in via ufficiale che la presenza di Can Yaman nello show è una una bufala.

Ballando con le Stelle 2020 non è stato rimandato: si comincia il 28 marzo

Altre news riguardanti Ballando 2020 sono quelle che hanno smentito uno slittamento dello show. Nelle scorse ore si era parlato di un possibile rinvio della data di partenza a causa del coronavirus. Al momento, però, la data fissata per l’inizio del programma resta quella annunciata qualche settimana fa, ossia il 28 marzo. L’avventura dei ballerini si concluderà il 23 maggio, salvo cambiamenti di palinsesto dell’ultima ora. Per quanto riguarda la giuria confermata quella dello scorso anno: Carolyn Smith presidente, affiancata da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Cast Ballando con le Stelle 2020: concorrenti ufficiali e in trattativa

Sono Rosalinda Celentano, Barbara Bouchet, il pittore Antonio Mara Catalani, l’attore Gilles Rocca e Daniele Scardina (pugile e fidanzato di Diletta Leotta) i concorrenti sicuri di partecipare alla nuove edizione dello show. Altri nomi papabili sono quelli della conduttrice Rai Elisa Isoardi e degli attori Veronica Pivetti e Paolo Conticini. Tramontata, come sopra detto, l’ipotesi Can Yaman. Ricordiamo che l’intero cast, sarà svelato ufficialmente durante la giornata di giovedì 12 marzo quando, in diversi programmi di Rai Uno del day time, saranno mandate delle clip che presenteranno tutti i concorrenti della trasmissione. Ricordiamo inoltre che quest’anno Milly Carlucci non potrà contare sulla danzatrice Samanta Togni, che ha deciso di lasciare il programma.