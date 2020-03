Ballando con le Stelle 2020 inizia il 28 marzo: confermata nel cast Rosalinda Celentano

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Contrariamente ai gossip trapelati negli ultimi giorni il varietà di Milly Carlucci non partirà in ritardo per colpa del Coronavirus. La data di partenza è fissata al prossimo 28 marzo. Giovedì 12 marzo, nei vari programmi Rai, verranno annunciati alcuni dei concorrenti del cast. Tra questi spunta il nome di Rosalinda Celentano. La presenza della figlia di Adriano e Claudia Mori è stata ufficializzata durante la registrazione di Da noi…a ruota libera, la trasmissione domenicale condotta da Francesca Fialdini. Ballando andrà in onda per circa due mesi: la finale è prevista il prossimo sabato 23 maggio. Confermata la giuria degli ultimi anni composta da: Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto.

Chi sono gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle 2020

Oltre a Rosalinda Celentano, nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle sono stati già confermati: l’attrice Barbara Bouchet, il pittore Antonio Mara Catalani, l’attore Gilles Rocca, il pugile e fidanzato di Diletta Leotta Daniela Scardina. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero esserci pure: l’attore turco Can Yaman, la conduttrice Rai Elisa Isoardi, gli attori Veronica Pivetti e Paolo Conticini.

A Ballando con le Stelle 2020 non ci sarà Samanta Togni

Non è chiaro se a Ballando con le Stelle 2020 ritroveremo la criminologa Roberta Bruzzone e il giornalista Alberto Matano a bordo campo. Certa la presenza di Paolo Belli e la sua band mentre tra i ballerini professionisti si farà sentire un’assenza importante: quella di Samanta Togni.