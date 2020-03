Ballando con le Stelle cast, tre nomi ufficiali: Francesca Fialdini non ci sarà

Ballando con le Stelle cast, arrivano tre nomi ufficiali: Francesca Fialdini non ci sarà

Ballando con le Stelle 2020 scalda i motori e finalmente filtrano notizie ufficiali sul cast del fortunato programma di Rai Uno, che anche quest’anno tornerà in prima serata sulla rete ammiraglia del servizio pubblico a partire dal 28 marzo. Capitana dello show sempre Milly Carlucci. Ma andiamo a scoprire chi sono i tre nomi ufficiali svelati in anteprima dal sempre attento e attendibile TvBlog. Sicuri in qualità di concorrenti, ci sono Daniele Scardina, il pugile noto pure alla cronaca rosa per la relazione in corso con Diletta Leotta (già nei giorni scorsi era trapelato il suo nome. Rumor confermato, quindi); il pittore Antonio Maria Catalani e l’attore Gilles Rocca. Al terzetto si aggiunge Barbara Bouchet, come lei stessa ha dichiarato in una recente intervista. Ma c’è dell’altro. La Rai svelerà il cast, coinvolgendo molte trasmissioni della sua rete, attraverso un percorso ‘sinergico’.

Cast Ballando con le Stelle, ecco come sarà svelato in casa Rai

Sempre come riportato da TvBlog, quest’anno il cast dello show ‘padroneggiato’ da Milly sarà reso noto pian piano, in diverse trasmissioni Rai del day time di Rai1. Più “precisamente nella giornata di giovedì 12 marzo quando attraverso delle clip opportunamente preparate, verranno svelati i 13 nomi del cast della nuova edizione dello show prodotto in collaborazione con la Ballandi.” E quali sono i programmi che divulgheranno le clip? Unomattina, Storie italiane, La prova del cuoco, Vieni da me, Vita in diretta, Italia si, Eredità, Da noi a ruota libera e Soliti ignoti. Ed è proprio durante le registrazioni di quest’ultimo show (avvenuta nelle scorse ore) che, assicura TvBlog, sono stati svelati i tre concorrenti sopra elencati.

Ballando con le Stelle 2020: Francesca Fiandini non c’è, confermata la giuria. ‘Suggestione’ Can Yaman

Nessuna sorpresa per quanto riguarda la giuria che anche quest’anno sarà formata da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni che affiancheranno la ‘presidente’ Carolyn Smith. Per quanto riguarda i giurati, non c’è ancora l’ufficialità ma non dovrebbero esserci scossoni. Salvo cambi repentini dell’ultima ora. Infine un’ultima news. Dagospia ha reso noto che non farà parte del cast Francesca Fialdini, nome che era entrato tra i papabili nelle scorse settimane. Restano invece forti le ‘suggestioni’ Elisa Isoardi e Can Yaman, star della fiction Bitter Sweet.