Ballando con le Stelle 2020: quando inizia e chi sono i primi concorrenti

Quando comincia Ballando con le Stelle 2020 e chi sono i concorrenti della nuova edizione

Tutto pronto per il ritorno di Ballando con le Stelle in tv. Il varietà di Milly Carlucci partirà su Rai Uno sabato 28 marzo. Come di consueto lo show si scontrerà con Amici di Maria De Filippi su Canale 5 che, dopo le prime puntate in onda di venerdì sera, si sposterà al sabato. Ballando andrà in onda per circa due mesi: la finale è prevista il prossimo sabato 23 maggio. Confermata la giuria degli ultimi anni composta da: Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto. Non è chiaro, invece, se ritroveremo la criminologa Roberta Bruzzone e il giornalista Alberto Matano a bordo campo. Certa la presenza di Paolo Belli e la sua band mentre tra i ballerini professionisti si farà sentire un’assenza importante: quella di Samanta Togni.

Perché Samanta Togni ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle

Dopo 14 anni Samanta Togni, presente fin dalla prima edizione del varietà di Milly Carlucci, ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle. La 38enne sogna nuove sfide professionali, come spiegato in una recente intervista: “È stata una mia scelta, ho deciso di lasciare nel momento giusto. Una ballerina ha comunque un tempo oltre il quale non dico che si deve fermare, ma perlomeno deve rallentare. Ballando mi ha dato tantissimo, ma ora voglio fare altro. Attualmente faccio l’inviata nel programma Buongiorno benessere, ho fatto anche teatro e mi piacerebbe continuare. Insomma ho già diverse proposte che bollono in pentola e sono felice“. Non è ancora noto il nome di chi prenderà il posto della Togni mentre sembrano certe le presenze di altri professionisti quali: Raimondo Todaro, Samuel Peron, Lucrezia Lando, Veera Kinnunen, Stefano Oradei.

Chi sono i nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle 2020

Al momento in cui scriviamo Milly Carlucci non ha ancora ufficializzato il cast di concorrenti di Ballando con le Stelle. L’unico personaggio che ha confermato la sua presenza è stata Barbara Bouchet. “I giovani non sanno bene chi sono e io intendo rinfrescare la memoria a tutti. Ora riparto dal ballo. Milly Carlucci mi ha chiamata e io ho risposto “obbedisco”. Mai partecipato a un talent, però Ballando è molto rispettoso, non è un tritarcarne, ha classe e salvaguarda la dignità degli artisti. Ho voglia di rimettermi in gioco”, ha dichiarato l’attrice tedesca. Per quanto riguarda gli altri concorrenti si parla di: Daniele Scardina, Veronica Pivetti, Elisa Isoardi, Francesca Fialdini, Arisa, Francesca Piccinini, Can Yaman, Me contro Te.