Ballando con le Stelle 2020 cast: Milly Carlucci sceglie Vittoria Schisano

Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2020 c’è Vittoria Schisano: l’annuncio di Milly Carlucci a Italia Sì

Giorno dopo giorno sta venendo a galla il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai Uno sabato 28 marzo. La padrona di casa Milly Carlucci ha annunciato in collegamento a Italia Sì la presenza di Vittoria Schisano (ospite invece nello studio di Marco Liorni). L’attrice si va ad unire al gruppo di concorrenti confermati negli scorsi giorni, ovvero: le attrici Barbara Bouchet e Rosalinda Celentano, il pugile Daniele Scardina, l’attore Gilles Roca, il pittore Antonio Maria Catalani. Il resto dei partecipanti verrà svelato prossimamente in altri programmi Rai. Intanto è certo che non ci sarà Can Yaman, l’attore turco che ha trovato successo in Italia grazie alla serie tv Bitter Sweet-Ingredienti d’amore.

Ballando con le Stelle 2020: chi è Vittoria Schisano

Vittoria Schisano è un’attrice, nata in Campania come Giuseppe. Ha dovuto fare ben quattro operazioni, di cui una molto dolorosa, per diventare a tutti gli effetti una donna. La 36enne è al momento una delle protagoniste della soap opera di Rai Tre Un posto al sole. In passato ha lavorato a diversi film e fiction ma ha posato pure senza veli per Playboy. Nel 2017 ha pubblicato il libro autobiografico La Vittoria che nessuno sa.

Confermata tutta la giuria di Ballando con le Stelle

Ballando andrà in onda per circa due mesi: la finale è prevista il prossimo sabato 23 maggio. Confermata la giuria degli ultimi anni composta da: Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto.