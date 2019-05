Erica Piamonte, sfogo dopo l’eliminazione di Gaetano Arena: quale futuro adesso?

Grande Fratello, Erica Piamonte e Gaetano Arena: solo attrazione fisica?

Il rapporto tra Erica Piamonte e Gaetano Arena è sempre stato molto ambiguo al Grande Fratello 2019, nel senso che sebbene all’inizio si fosse capito che i due sentivano qualcosa di più della semplice attrazione fisica non è stato lo stesso successivamente, quando è stato chiarissimo che entrambi provavano solo del trasporto fisico e nient’altro; ciò non vuol dire, chiaramente, che tra i due non ci fosse dell’affetto, ma un conto è parlare di affetto un conto è parlare invece di sentimenti e quant’altro. In molti si saranno senz’altro chiesti comunque come avrà reagito Erica dopo la diretta del Grande Fratello, visto che il fatto di averla superata – anche lei era finita al televoto – l’aveva forse distolta dall’eliminazione di Gaetano avvenuta in seguito.

Erica e Gaetano, un rapporto speciale al Gf 2019

La concorrente del Gf 2019 in realtà non ha mostrato sofferenza per quanto accaduto, anzi ha rimarcato soprattutto la sua felicità per essere riuscita a superare ben quattro televoti; non pensiamo tuttavia che questo sia indizio di scarso interesse ma solo di sano realismo: tra i due infatti non c’era una storia d’amore ma – per quanto possa essere poco bello da dire – solo tantissima attrazione. Certo, entrambi si sono comportati in modo palesemente differente: Erica non ha mai esagerato con i commenti come invece ha fatto Gaetano che si è pure beccato un rimprovero indimenticabile da parte di Barbara d’Urso, ma questo atteggiamento sembra averla infastidita poco, visto che ci è tornata subito a parlare.

Le parole di Erica dopo l’eliminazione di Gaetano: quale futuro per i due concorrenti?

“Il fatto che sia uscito è una cosa molto triste – questo il brevissimo discorso della Piamonte in confessionale – anche se dall’altra parte sono meno triste se penso che lui voleva uscire”. Le solite frasi fatte insomma che abbiamo sentito dire e ridire in occasioni come questa. Al momento Gaetano non ha detto niente su Erica: su Instagram infatti ha pubblicato una storia in cui ringrazia chi lo ha sostenuto e annuncia di essere ritornato attivo sul social network. Quale sarà il futuro di questa coppia? Ci sarà qualche incontro al Grande Fratello oppure Barbara d’Urso non darà più spazio a nessuno dei due? La nostra idea è che la conduttrice abbia molto altro a cui pensare, soprattutto dopo le ultime vicende che hanno coinvolto da una parte Francesca e da una parte Gennaro, ma non si sa mai… Noi ovviamente saremo qui ad aggiornarvi!