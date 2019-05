Erica e Francesca, è lite al Grande Fratello: lo sclero assurdo e improvviso

Francesca De André, al Grande Fratello 2019 è scontro con Erica Piamonte

Francesca De André continua ad essere tra le protagoniste indiscusse, se non la protagonista vera e propria, del Grande Fratello 2019 perché il tradimento di Giorgio è stato uno tra gli argomenti più discussi nelle ultime due dirette e lo sarà anche nella prossima, visto che in questa settimana non si è fatto altro che parlarne. Proprio oggi Francesca ha sbottato con Erica Piamonte perché quest’ultima ha espresso un’opinione su quanto successo: un’opinione più che legittima perché è stata Francesca ad affrontare pubblicamente il tradimento ed è stata sempre lei a parlarne con i suoi coinquilini; non comprendiamo quindi una reazione del genere perché se non vuoi che qualcuno ti dia un’opinione differente dovresti evitare di parlare liberamente con chiunque di una situazione che ti fa stare ancora male.

Il pensiero di Erica sul tradimento di Giorgio

Il succo del discorso di Erica è stato proprio questo: entrambe erano a tavola assieme agli altri e la Piamonte a un certo punto ha fatto notare a Francesca come il bacio a stampo denotasse una certa confidenza tra Giorgio e questa ragazza e che quindi poteva essere possibile che Giorgio l’avesse tradita anche durante la loro storia. A quest’insinuazione la De André non ha retto, le ha domandato “Mi vuoi puoi dire che quello aveva la storia con questa?”, si è alzata quasi in lacrime ed è andata via. Erica si è sentita a disagio, chiaramente, ma ha subito ribadito il suo pensiero ai presenti, ad esempio a Vladirmi Luxuria, che oggi si è parecchio divertita in casa, per poi dire in confessionale che “Se non vuoi sentirtelo dire, ok, va bene. L’ho capito ora”.

Gf 2019, Francesca De André protagonista anche il prossimo lunedì

Tutto questo ci spinge a credere, come vi abbiamo già anticipato all’inizio, che di Francesca e Giorgio si parlerà anche nelle prossime puntate, anche perché Gennaro Lillio oggi ha fatto un confessionale piuttosto discutibile sulla reazione della De André e sul modo in cui sta affrontando questa situazione. I protagonisti coinvolti in questa storia insomma non sono solo due ma molti altri, e questo non può che rappresentare un invito a nozze per il team autoriale del programma. Pronti per un altro lunedì di fuoco?