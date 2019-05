Gennaro Lillio sospetta di Francesca De André? Al Gf 2019 parole inaspettate

Francesca De André e Gennaro Lillio, quale futuro al Grande Fratello 2019?

Non sappiamo cosa succederà esattamente tra Francesca De André e Gennaro Lillio ora che lei non è più impegnata con Giorgio ma gli sviluppi non sembrano essere così scontati come credevamo, nel senso che non è detto che il bel napoletano sia disposto ad accettare proprio tutto in questo periodo difficile che lei sta vivendo; dal confessionale di oggi lo si è capito chiaramente perché Gennaro sfogandosi con il Grande Fratello ha detto chiaramente capire che trovarsi ad affrontare un tradimento è successo a tante persone e – sembrava voler dire proprio questo – non è il caso di disperarsi in così.

Gennaro Lillio sul tradimento di Giorgio: parole che spiazzano in confessionale

“Io – queste le parole del gieffino dopo aver visto Francesca piangere continuamente – le starò sempre accanto, però non troppo perché la spalla deve essere cercata nei momenti giusti e non solo dei pianti. La vedo straconfusa, in un’altra dimensione… si dà delle colpe, poi non se le dà… è nella fase più piena di questo tradimento. A me dispiace, però, amico mio, quante persone hanno subito questo tradimento?”. Parole meno aggressive insomma rispetto alle frasi che abbiamo sentito ieri, quando Gennaro si è rivolto direttamente a Giorgio accusandolo pesantemente.

Francesca De André senza parole: i sentimenti per Giorgio

“Speravo – queste d’altra parte le parole di Francesca – fosse un incubo di m…a. Sembrava anche lui un ragazzo buono e meraviglioso… più buono di Gennaro! Ce l’ho con me stessa perché mi manca ma non ci sono giustificazioni né ritorno”. Francesca insomma sente la mancanza di Giorgio ma non ha alcuna intenzione di ritornarci assieme. In Casa non fa altro che parlare di quello che è accaduto, fino a sclerare con qualche coinquilino che le aveva spiegato che forse dietro al tradimento c’è qualcos’altro: ipotesi che l’ha mandata su tutte le furie ma che non è da scartare, e che in fondo deve accettare perché se è al Gf 2019 e ha deciso di mettere in piazza la sua storia è giusto che qualcuno si senta autorizzato a farle presenti anche altre versioni rispetto alla storia che tutti sappiamo.