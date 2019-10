Er Faina contro Tina Cipollari, la guerra continua: spuntano le chat del figlio

Uomini e Donne, Er Faina attacca Tina Cipollari dopo la puntata di oggi

Er Faina e Tina Cipollari se ne sono dette di ogni oggi in puntata a Uomini e Donne, al punto che sembrava che la lite fosse destinata a chiudersi lì; in effetti cos’altro avrebbero potuto dirsi dopo lo scontro pomeridiano? Sbagliavamo però a crederci, cioè a pensare che tutto sarebbe finito in TV perché Damiano oggi ha pubblicato un video piuttosto lungo in cui oltre a soffermarsi su alcune accuse di Tina ha voluto pubblicare anche gli screenshot delle conversazioni intercorse tra lui e il figlio.

Tina VS Er Faina, Damiano risponde alle critiche

“Mi sei andata ad attaccare sulla falsità – queste alcune parole di Damiano -, su una ca…ta! Non ti chiederò mai scusa perché non penso che tu sei mai andata dalle mamme o dai figli della gente che hai insultato a Uomini e Donne!”. E poi ancora: “Io sono fiero, fiero di aver pianto per amore, perché mi mancava la mia ragazza. Fiero! Non ho mai criticato il programma: ho sempre criticato chi metteva le corna!”. Effettivamente dei tanti video pubblicati da Er Faina non abbiamo notato neanche un filmato in cui l’influencer si scaglia contro il programma: le sue erano piuttosto critiche, talvolta davvero sgradevoli, ai protagonisti delle varie trasmissioni televisive, Temptation Island ma non solo. E non osiamo neanche immaginare cosa farà ora che inizierà il Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Er Faina mostra le chat del figlio di Tina dopo Uomini e Donne

In una delle parti del filmato pubblicato su Instagram Er Faina sostiene che non ha mai dato del “figlio di pu…na” al figlio di Tina: affermazione che in effetti dimostra subito dopo pubblicando le chat che ci sono state col piccolo. Non vogliamo mostrarvi gli screenshot perché si tratta di chat private – sul profilo di Er Faina li potete comunque trovare -; sappiate comunque che di parolacce e offese non c’è traccia.

Sossio Aruta contro Er Faina: lo scontro sempre più social

Contro Damiano alla fine si è schierato anche Sossio Aruta che si era già scontrato con lui un po’ di tempo fa: “Ma falla finita – queste le parole del calciatore, presto papà della piccola Bianca -… Fenomeno da 4 soldi… Alzi la voce solo quando fai i video da solo chiuso in macchina, poi in mezzo agli altri fai la pecorella. Er Bigattino, questo sei…”. Siamo convinti che gli scontri non termineranno qui.