Uomini e Donne news, Sossio e Ursula confessano problemi di coppia: gli episodi

News Uomini e Donne Over, Sossio Aruta e Ursula Bennardo felicissimi

Quelli che si sono presentati a Uomini e Donne Over sono un Sossio Aruta e una Ursula Bennardo innamoratissimi, felici del loro percorso assieme e di quanto di bello vogliono costruire dopo la nascita di Bianca (ricordiamo che si parla anche di matrimonio in una location molto particolare sebbene non vi siano certezze). I due hanno parlato del loro amore dopo un filmato assemblato dalla produzione che ne ha percorso i momenti più belli fino all’annuncio della gravidanza dopo Temptation Island. Entrambi si dicono contenti di aver fatto un passo così importante, e dai loro occhi in effetti si vede che la soddisfazione è tanta.

Sossio e Ursula a Uomini e Donne, la confessione dei due innamorati sul loro rapporto

Sossio ha anche parlato di alcuni problemi che ci sono nel loro rapporto di coppia, soprattutto della gelosia di lei che per lui è immotivata: Aruta fatto l’esempio di un episodio in cui una ragazza le ha mandato dei messaggi dopo averlo conosciuto in una serata, e ha detto che le ha mandato degli smile perché il loro rapporto era nato in un contesto lavorativo e non voleva essere scorbutico; ha poi parlato di una video-chiamata arrivatagli da parte di alcuni ragazzi mentre era insieme a Ursula. Tutti episodi che hanno dato fastidio alla Bennardo che dopo averlo fatto parlare con Maria si è soffermata su alcuni difetti piuttosto evidenti: “Va tutto bene – ha precisato subito –; solo che abbiamo dei problemini perché lui è troppo leggero e superficiale. Questa cosa poi un po’ pesa sul nostro rapporto”. Anche Gianni Sperti in realtà ha dato ragione ad Aruta facendo notare che forse la gelosia di Ursula non è poi così tanto giustificata perché ci sono donne che si prendono confidenza anche se non gliela si dà.

Uomini e Donne news, la certezza di Ursula

La Bennardo comunque non ne ha fatto una questione di stato: “Ho avuto la conferma di un amore vero – queste le sue parole –, abbiamo superato tanti litigi. Lui è… io dico che la bambina non lo sopporto già più. Lui per niente si scalda e alza la voce, il mio primo istinto è reagire, quindi devo anche un attimino gestirmi perché altrimenti arriviamo a… non vi so dire dove… Lascio immaginare”. Anche lui ha ribadito alcuni difetti della sua compagna ma in fin dei conti sa che lei è proprio la donna che vuole al suo fianco: “Grande donna, con carattere, spigolosa, abbastanza aggressiva, a volte esagera e poi vado anche io fuori di testa… litighiamo. Abbiamo già comprato un bel po’ di cose, ovunque andiamo abbiamo sempre attestati di stima, tutti ci chiedono quando arriverà questo momento; siamo pronti, manca poco. Ho trovato una squadra nonostante i miei 49 anni“. Tutto è bene insomma quel che finisce bene. Soprattutto quando il lieto fine era inatteso.