Gf Vip 4, Wanda Nara opinionista: il colpo di scena firmato Signorini

Opinionisti Grande Fratello Vip 4, Wanda Nara scelta da Alfonso Signorini?

A dare la notizia è stato Dagospia, quindi non parliamo di indiscrezioni inattendibili, e siamo sicuri che si tratta di una novità che farà molto discutere: la prossima opinionista del Grande Fratello Vip sarà Wanda Nara che ha tanto fatto discutere per l’affaire Mauro Icardi e che sicuramente tanto farà discutere per critiche e polemiche velenosissime sui concorrenti di questa quarta edizione. Dagospia non dà ulteriori informazioni sull’arrivo della compagna di Icardi al Gf Vip 4 e sul profilo della donna al momento tutto tace. Arriverà presto una smentita? Chissà.

Gf Vip 4, opinionisti a rotazione: le ultime indiscrezioni sul reality show di Canale 5

Se Wanda fosse confermata come opinionista del Grande Fratello sarebbe senz’altro un colpaccio per Alfonso Signorini che col Gf è per la prima volta al timone di un grande reality show che – ricordiamolo – la scorsa edizione non ha fatto ascolti altissimi ma discreti e che potrebbero precipitare con questa quarta edizione. Riguardo agli opinionisti non si sa ancora molto: si diceva che ogni puntata sarebbero cambiati ma non ci sono ancora conferme, e comunque è un’ipotesi non proprio allettante perché ogni opinionista ha i suoi tempi e si finirebbe col proporre ogni volta persone o poco aggiornate o ancora poco integrate nel programma.

Concorrenti Grande Fratello Vip, le news sul cast

Tantissime invece le indiscrezioni emerse sui concorrenti del Grande Fratello Vip: le ultime vogliono che siano già quattro i nomi certi del cast, cioè Antonella Elia, Michele Cucuzza, Paola Di Benedetto e Adriana Volpe, ma di nomi ne sono emersi un’infinità. Ovviamente non appena ne sapremo di più, anche sul ruolo che forse ricoprirà Wanda Nara, vi aggiorneremo. Pronti per il Grande Fratello Vip 4?