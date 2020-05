Enzo e Pamela, non finisce con Ued: Gianni Sperti tuona sulla coppia

News Enzo Capo e Pamela Barretta, scontro durissimo a Uomini e Donne

L’ennesimo confronto tra Enzo Capo e Pamela Barretta oggi non ha portato a niente di buono perché i due non si sono chiariti affatto, e anzi la storia d’amore sembra ormai finita per sempre. Non sappiamo se i sentimenti di Enzo siano quelli di un tempo perché finora è Pamela quella che ci è parsa più innamorata e pronta a iniziare di nuovo; se però anche lui prova qualcosa nei confronti della Barretta forse sarebbe che il caso che mettesse da parte l’orgoglio e iniziasse a pensare a ricostruire quello che avevano cominciato assieme. Sempre che Pamela lo voglia ancora. E ad ogni modo senza lanciarsi accuse pesanti come accaduto oggi in puntata superando ogni limite; a farlo notare a Enzo è stato anche qualcuno dal parterre femminile, Roberta Di Padua, che lo ha invitato a mantenere lo stile che ha sempre dimostrato perché non stava facendo per niente una bella figura.

Enzo e Pamela, a Uomini e Donne storia chiusa

Sono già varie puntate che ormai si parla di Enzo e Pamela ma più passa il tempo più i due si allontanano piuttosto che avvicinarsi, complici anche alcuni video che lui ha pubblicato su Instagram che hanno infastidito la Barretta. Non sappiamo come si evolverà la storia tra i due fino alla fine di Uomini e Donne, che quest’anno – lo ricordiamo – finirà più tardi del previsto, ma non prevediamo nulla di buono, e comunque a molti la storia sembra essere ormai arrivata al capolinea con nessuna possibilità di ripresa.

Uomini e Donne, Enzo e Pamela: Gianni Sperti prende la parola dopo la puntata

A sottolinearlo è stato proprio Gianni Sperti che su Instagram ha pubblicato un post piuttosto chiaro sulla fine di una storia d’amore; post che sembra riferirsi a Enzo e Pamela e che non pare essere soltanto un pensiero ad alta voce, anche perché è stato pubblicato dopo la puntata: “Gli amori – queste le parole di Sperti – nascono e purtroppo non tutti riescono a durare ‘per sempre’ nonostante la speranza. Alcuni amori finiscono ma bisognerebbe cercare di imparare a rispettare se stessi e l’amore che si è provato. È difficile ma si può fare!”. E chi può dirlo meglio di lui, visto il modo in cui ha affrontato la sua separazione da Paola Barale e tutti i pettegolezzi che ne sono seguiti. Da parte di Enzo e Pamela finora solo il silenzio intanto: bolle qualcosa in pentola?