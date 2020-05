Enzo e Pamela, Maria basita e dopo UeD nuovo video: “Giudicate voi”

Pamela Barretta ed Enzo Capo, a UeD è scontro totale: fuori dagli studi accuse a non finire

Enzo Capo e Pamela Barretta non torneranno più insieme. Questo almeno è ciò che emerso dalla puntata di Uomini e Donne di oggi, e comunque se entrambi sono arrivati a dirsi ciò che abbiamo sentito sarebbe a dir poco strano, per non dire imbarazzante, un riavvicinamento. La puntata di oggi è stata dedicata in parte anche a loro che dopo l’ultima messa in onda si sono rivisti fuori dagli studi e se ne sono dette di ogni facendo emergere problemi molto più profondi di quelli emersi qualche puntata fa; lui in particolare ci è sembrato stufo degli atteggiamenti di lei, e lei si è mostrata molto gelosa tirando fuori di nuovo il like messo alla ventenne: è vero che Pamela ha sottolineato che non era tanto la gelosia il problema quanto il fatto che Enzo le avesse mentito sul motivo del “mi piace”, ma non si può negare che un bel po’ di possessività di fondo c’è. Ad ogni modo non è su questo che vogliamo soffermarci.

Enzo non si presenta a UeD, Maria De Filippi dispiaciuta per Pamela: cos’è successo

In studio infatti è successo di peggio: lei è scoppiata in lacrime anche a causa dell’assenza di lui che non ha risposto neanche alla redazione dopo aver confermato con sicurezza di non avere più intenzione di riprovarci. “Ci abbiam provato – ha spiegato Maria De Filippi – fino a prima che iniziasse la puntata, chiedendo quantomeno di scriverti qualcosa. Non c’è verso di farlo parlar con te”. “Non capisco – ha poi aggiunto la conduttrice piuttosto stranita, quasi basita – se fa così per tattica”. “Maria – ha spiegato Pamela –, io penso che da parte sua non c’è più nulla. Tutto questo grande amore non c’era, Maria. Impossibile…”. Per la Barretta insomma quelle di Enzo sono solo scuse, e la conferma l’ha avuta proprio quando dopo tanto parlare Maria ha voluto riprovare a chiamarlo per cercare di farli riappacificare. Anche in questo caso nessuna risposta. “Non lo cercherò più – queste alcune delle dichiarazioni finali di Pamela –. L’amore è una strada a doppio senso”. E no, non è finita qui.

Il video di Enzo contro Pamela e le accuse dopo Uomini e Donne

Dopo la puntata infatti Enzo ha postato un video in cui mostra tutti gli attacchi ricevuti e che Pamela aveva in parte negato, e lei, accusata di aver recitato bene la propria parte, non è riuscita a trattenersi dal rispondere: “Mi dispiace, caro, ma non ho mai studiato recitazione nella mia vita. Della serie ‘I panni sporchi si lavano in casa’… Da che pulpito… Predichi bene ma razzoli male. L’Oscar lo darei a te. Saluti”. Una storia finita nel peggiore dei modi, nonostante gli inizi avessero fatto pensare a tutt’altro. Vi lasciamo al video postato da Enzo, il secondo dopo ieri: