Enrico Gf, racconto straziante sulla mamma: momento difficile

Grande Fratello ultime notizie: Enrico parla di un problema avuto dalla mamma in passato

Enrico Contarin si è aperto poche volte nella Casa del Grande Fratello. Si possono contare sulle dita di una mano le volte in cui ha parlato della sua vita privata. Nonostante sia il simpaticone del Gf, preferisce essere sempre molto riservato. Ma, negli ultimi giorni, la lontananza dalla sua famiglia si è fatta molto sentire e si è lasciato andare a una confessione inaspettata sulla madre. Da quello che ha detto è emerso che ha avuto problemi al seno. Non riesce proprio a capire chi vuole rifarsi a tutti i costi quella parte del corpo. Le parole di Enrico hanno sorpreso tutti e sicuramente durante la prossima diretta del Gf 16 scopriremo qualcosa in più.

Gf news, Enrico Contarin: cos’ha avuto sua madre?

Al Grande Fratello 2019, Enrico ha spiazzato con questa confessione: “Io sono tornato a casa per delle cose che erano successe a mamma. Se queste cose non le vivi, non le capisci. Quando io sento parlare di operazione al seno perché vogliono farselo più grande, mi verrebbe da dire: ‘Ma di cosa state parlando, ragazze? Sono altri i motivi per cui bisogna operarsi”. Vladimir Luxuria ha invece sorpreso per quello ha detto su Michael Terlizzi.

Diretta Grande Fratello: ecco cosa sta succedendo all’interno della Casa

Un porto sicuro, la famiglia, per Enrico del Gf 16, che ha aggiunto: “La famiglia per me è importante. Quello che faccio e che farò è solo grazie a loro”. Con le ultime notizie del Grande Fratello, scoprirete anche cosa ha detto adesso Serena Rutelli sul fratello ritrovato e come sono stati beccati insieme Gennaro e Francesca. Ne succederanno ancora delle belle prima della finale del Gf 2019. Enrico si farà conoscere ancora meglio?