Enock Barwuah attacca Barbara d’Urso: dure parole contro la conduttrice

Il fenomeno Carima ha coinvolto anche il personaggio di Enock Barwuah, ex concorrente della Casa del Grande Fratello nonché fratello di Mario Balotelli. Infatti, l’ex gieffino ha concesso una diretta Instagram all’influencer del tormentone “Emily”. Quest’ultima sta cercando in tutti i modi di farsi notare dai personaggi famosi e conduttori di reality e salotti per poter approdare in televisione.

A un certo punto della chiacchierata con Enock, Carima si è chiesa come fosse possibile che la padrona di casa di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso non l’avesse ancora chiamata in una delle sue trasmissioni per raccontare la sua storia. Non solo, ha fatto notare all’ex concorrente del Grande Fratello Vip come anche lui non fosse mai apparso in uno dei suoi salotti.

A questo punto, Enock ha lanciato una bella stoccata alla conduttrice di Canale 5. Infatti, nell’ultimo periodo il fratello di Mario Balotelli sta tirando fuori un caratterino piuttosto peperino. Non le sta certo mandando a dire. Molti avrebbero preferito che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip tirasse fuori questo suo lato all’interno della Casa più spiata d’Italia. Probabilmente, come tanti nel web affermano, la sua presenza dentro il reality show sarebbe durata molto di più.

Tuttavia, come spesso si dice, meglio tardi che mai. Recentemente non sono mancate le presunte frecciatine velate ad Andrea Zelletta, come anche quella probabile sul conduttore del GF Vip Alfonso Signorini. Non per ultimo, recentemente Enock ha tuonato anche nei confronti di Cecilia Capriotti sulle frasi pronunciate sul razzismo.

Anche a questo giro Enock non si è morso la lingua e si è lasciato andare ad un commento proprio su Barbara d’Urso. Delle frasi sagaci ma allo stesso tempo ilari, in risposta allo sfogo di Carima che si è lamentata di come nonostante le sue molteplici richieste la tanto amata conduttrice non l’avesse ancora chiamata, preferendo altri personaggi come ad esempio Bello Figo.

Ecco la risposta spiazzante ma ironica dell’ex gieffino: “Ah, Barbara non ti chiama? Si vede che quando c’è da dire qualcosa di serio non chiama la Barbara, solo per le cazzate…”. La replica di Carima è stata immediata e incalzante come sempre: “Eh ma pure io dico le cazzate, pure tante, potrebbe chiamarmi.”