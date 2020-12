Grande Fratello Vip, inaspettata frecciatina di Enock: Zelletta nel mirino?

Enock Barwuah si è unito agli utenti di Twitter negli ultimi giorni ed è stato accolto molto calorosamente. Se quando era nella Casa lo stesso Twitter lo aveva etichettato come “comodino”, in questi giorni molti stanno cambiando idea. Il motivo? Enock si sta mostrando ben più attivo di quanto molti pensassero, e soprattutto non si tira indietro se c’è da lanciare qualche frecciatina. E lo ha dimostrato nelle ultime ore. Sul suo profilo Twitter infatti è apparso un messaggio alquanto misterioso, perché non è indirizzato a qualcuno di preciso ma è opinione comune, tra i fan del GF Vip, che sia indirizzata ad Andrea Zelletta.

Ma cosa avrà mai scritto Enock? Questo è stato il suo tweet: “Amico mio io questa mia esperienza l’ho vissuta rimanendo me stesso. Tu?”. Parole arrivate all’improvviso e in modo del tutto inaspettato, tant’è che nessuno sul social è riuscito a collegare questo messaggio a una situazione accaduta nella Casa. Non c’è stato infatti un momento in cui Andrea abbia parlato male di Enock prima che Enock scrivesse questo tweet. In tanti hanno iniziato a fare mente locale per capire se e quando Zelletta possa aver detto qualcosa su Enock, ma niente da fare: non ci sono ipotesi.

Al momento quindi non è chiaro a chi o a cosa si sia riferito il fratello di Balotelli, ma se tanti pensano ad Andrea è perché ha usato le parole “amico mio”. Nessun dubbio su Pierpaolo Pretelli, altro suo amico molto stretto che è ancora nella Casa. Anche se l’aver scritto “amico mio” potrebbe non voler dire necessariamente che si sia riferito effettivamente a una persona che considerava un amico. Intanto qualcuno ha fatto notare a Enock che gli sarebbe piaciuto vederlo in queste vesti di lanciatore di frecciatine anche nella Casa.

Gli hanno quindi chiesto come mai non sia stato così anche prima. Enock ha risposto con queste parole: “Perché da fuori vedi cose che da dentro manco immagini e vedi”. Ci sarà un confronto nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip? Oppure scopriremo prima di lunedì a chi era indirizzato questo suo sfogo? Chissà, magari Enock potrebbe sorprendere ancora una volta il pubblico di Twitter e scrivere in modo chiaro a chi si riferiva e perché ha scritto quelle parole.