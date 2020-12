Da quando si è unito al popolo di Twitter non si ferma più: oggi è arrivata una nuova frecciatina dal suo profilo, anzi come si dice nel gergo ha “spillato un tè”

Enock Barwuah sta diventando il nuovo idolo di Twitter: il popolo del social network, fedele commentatore della diretta e non solo, ha accolto nelle sue grazie uno degli ultimi eliminati. Seppure quando era nella Casa non sembrava godere di particolari attenzioni da parte del pubblico, tant’è che pure lui era finito tra i “comodini”, da quando è fuori Enock sta mostrando un lato di sé pungente e diretto. E che magari avrebbe potuto cambiare il suo percorso nel gioco. Ma ciò che è successo nella Casa ormai è passato, Enock si sta riscattando agli occhi del pubblico con le sue frecciatine su Twitter.

Solo pochi giorni fa ha sganciato la prima bomba: pare fosse diretta all’amico Zelletta, ma non v’è certezza. Oggi invece il riferimento è ben più chiaro. Enock ha parlato infatti di ciò che succederà stasera nella puntata speciale di Capodanno del GF Vip e della copertina di Chi, e chissà forse anche alle puntate in prima serata in generale. Nel suo tweet si legge quanto segue:

“Dicono che noi della nuova generazione non abbiamo voglia di lavorare ed imparare, ma se spingete ancora chi ha già dato camma fa? E noi ci mandate sempre più indietro”.

Ha aggiunto una emoji di una faccina pensierosa e una della tazzina del tè, quella che si usa per far capire che si sta “spillando un tè”, un modo per indicare una frecciatina che riporta una verità. Che si riferisca alla copertina di Chi di Capodanno è chiaro secondo molti. Nella foto con conduttore e opinionisti ci sono Francesco Oppini, Guenda Goria, Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi e la Contessa De Blanck. A parte Guenda e Francesco, gli altri hanno una carriera avviata nel mondo dello spettacolo. Loro cinque compongono anche la giuria della gara di stasera tra i concorrenti, quindi avranno un ruolo centrale nello speciale di Capodanno. Ma forse Enock potrebbe riferirsi anche ai posti a sedere nel parterre degli eliminati in studio.

Matilde Brandi per esempio è stata eliminata mesi fa, ma rimane incollata alla sedia della prima fila. Tutti gli eliminati dopo di lei passano in seconda fila, e oltre. La Contessa e Malgioglio anche hanno un posto in prima fila: se Malgioglio potrebbe rientrarci ancora, visto che è stato uno degli ultimi eliminati, la Contessa avrebbe potuto lasciare il posto a Enock, visto che è stata eliminata prima. Ma così non è. Insomma, è chiaro che alcuni hanno un posto di rilievo nel programma qualsiasi cosa accada. E Enock pare si sia lamentato proprio di questo… Il tè bollente spillato da Enock sarà proprio su Signorini? Inutile dire che i fan del GF Vip hanno apprezzato e si sono mostrati d’accordo con lui.