Emma Marrone senza peli sulla lingua oggi su Instagram! La cantante ha dedicato un po’ di tempo ai suoi follower e ha risposto alle loro domande. Tra le tante che sono arrivate ce n’era una davvero molto particolare, e molto intima. Non è la prima Vip a parlare della sua spera privata e intima in pubblico, anzi poco prima di lei lo ha fatto un altro volto storico di Amici. Emma non è ancora al livello della insegnante di danza, e pare non abbia intenzione di raggiungerla nel record! Di cosa si sta parlando? Di aspetti personali e per certi versi anche piccanti di una persona!

Un fan o una fan della cantante era curioso, o curiosa, di sapere quando è stata l’ultima volta che ha avuto un incontro amoroso. Le hanno proprio chiesto, in modo abbastanza diretto: “Ultima volta che hai fatto l’ammmmore?”. Lei non si è lasciata intimidire e ha scelto di rispondere anche a questa domanda. Non è da tutti, va riconosciuto, ma evidentemente per lei non c’è nulla di male. Così Emma ha svelato di non fare l’amore da un anno: “Dicembre scorso. Quasi un anno fa”.

Nella stessa risposta sempre la cantante si è rimproverata da sola perché è passato troppo tempo. Queste le sue parole: “Lo so.. Male.. Anzi malissimo… Devo iniziare a darla come se non fosse mia”. Quindi ha messo delle emoji che ridono, insomma Emma si è fatta una bella risata dimostrando una grande ironia e autoironia. Emma è casta da un anno, ma Alessandra Celentano lo è da molto di più! A Belve infatti la maestra ha svelato di non avere incontri ravvicinati da più di dieci anni! La cantante non sembra voler raggiungere neanche lontanamente questo record, anzi pare voler interrompere questa castità, sperando di incontrare la persona giusta con cui interromperla.

In questi giorni, comunque, non si parla di lei solo per questa risposta. Qualche giorno fa infatti Emma ha commosso tutti parlando del padre su Instagram. Ha condiviso un ricordo con il papà, che è venuto a mancare nei mesi scorsi, e si è lasciata andare con le parole. Ha affidato ai social il suo ricordo e il suo dolore scrivendo un pensiero tanto dolce quanto struggente per il papà.