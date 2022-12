Emma Marrone ha ancora il cuore pieno di dolore per la morte dell’amato padre, Rosario, venuto a mancare poche settimane fa. Oggi 8 dicembre 2016 la cantante salentina, attraverso una Story pubblicata su Instagram, ha gridato tutta la sua sofferenza. Complice il fatto che proprio il social di Mark Zuckerberg le ha fatto comparire un dolce ricordo risalente a esattamente sei anni fa. In particolare la piattaforma ha suggerito ad Emma di condividere uno screenshot di una videochiamata che fece con il papà e la mamma l’8 dicembre 2016. Allora lei era a Roma mentre i genitori si trovavano in Puglia, ad Aradeo, luogo di origine dell’artista. Per la Marrone, quel ricordo è stato un vero e proprio pugno nello stomaco.

“Oggi Instagram mi ricorda quanto il mio cuore sia rotto in mille pezzi. E quanto ca**o mi manchi papo mio. Quanto ca*** mi manchi”. Così Emma nel condividere lo screen di sei anni fa. Allora Rosario stava bene. Le sue condizioni di salute si sono aggravate pochi mesi fa, poi a settembre la morte, causata dalla leucemia.

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha parlato per la prima volta apertamente del lutto alla Festa del Cinema di Roma, in occasione della presentazione del film “Il Ritorno”, che l’ha vista protagonista. Emma ha raccontato che quando stava sul set del film Rosario era già ammalato. Fu allora che ringraziò pubblicamente tutte le persone che sul set la aiutarono in quel momento difficile e delicato. La Marrone aggiunse che le fu data la possibilità di lasciare temporaneamente le riprese per andare a dare l’ultimo saluto al padre e stargli accanto negli ultimi giorni di vita.

“Mi sono potuta permettere di passare con lui gli ultimi mesi fianco a fianco fino alla fine”, ha concluso Emma, tra emozione e sofferenza. Al papà la cantante ha anche dedicato “Sbagliata ascendente leone”, il docu-film autobiografico disponibile su Prime Video. Nel prodotto audio-visivo Rosario è presente in gran parte delle scene, così come lo è sempre stato nella vita di sua figlia.

Con Emma ha avuto un legame molto forte e intenso. Lei stessa lo ha sottolineato in diverse occasioni, rimarcando che il genitore è stato la sua colonna e che per lui ha provato e tuttora prova una stima e un affetto immensi.