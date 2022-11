Emma Marrone cambia look: “Ora sono arrabbiata con la vita”

La cantante scoperta da Maria De Filippi parla di come è cambiata la sua vita senza il padre Rosario e mostra un nuovo look

Emma Marrone presente all’evento “Luce!” a Firenze è tornata a parlare del padre Rosario scomparso due mesi fa. La cantante era molto legata al genitore e la sua mancanza è enorme. Senza di lui si sente una persona diversa e lo dimostra anche nel look. All’evento infatti si è presentata con un nuovo taglio di capelli e con il suo colore naturale, niente più biondo.

La Marrone ha affermato di essere arrabbiata con la vita per averle tolto il padre che lei chiamava Peter Pan perché aveva mantenuto un piglio dolce e fanciullesco anche in età adulta. Nonostante la voce rotta dall’emozione più volte, l’ex volto di Amici ha voluto ricordare che uomo meraviglioso fosse Rosario spiegando che era alquanto generoso verso il prossimo. Il padre, ha ricordato, faceva l’infermiere e se qualcuno era impossibilitato a raggiungere l’ospedale era lui ad andare dai pazienti per le medicazioni.

Infine ha voluto raccontare come si sente ora senza di lui e come cerca di affrontare la vita:

“Sono troppo arrabbiata con la vita in questo momento. Quando succedono queste cose così enormi e tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto. Io so chi ero quando c’era lui e tutta una serie di cose, ora è come se stessi ricominciando da capo. Adesso che lui non c’è più sono un’altra persona e lo sto vedendo ogni giorno. La vita ti cambia tutto all’improvviso e lo sto capendo. Sono appena nata”.

Proprio Emma annunciò la morte del padre

Lo scorso 5 settembre 2022 proprio Emma aveva annunciato la morte del padre con un post commovente su Instagram. In quell’occasione spiegò che da tempo Rosario stava combattendo la sua battaglia contro la leucemia. Battaglia che purtroppo ha perso. Dopo aver ringraziato tutte le persone che le stavano facendo sentire vicinanza, la pugliese aveva fatto un’appello ai suoi follower affinché diventassero donatori di midollo perché in Italia ce ne sono ancora troppo pochi rispetto alla domanda.

In quell’occasione si era anche scagliata contro chi aveva fatto speculazioni sulla morte del padre, tirando in ballo i vaccini. Con la sua solita forza e schiettezza disse che non avrebbe infierito su queste persone perché ci aveva già pensato la vita.

Molti furono i colleghi pronti a sostenerla e a scriverle messaggi di sostegno, tra questi anche due suoi ex: Stefano De Martino e Marco Bocci. Il primo, rivolgendosi direttamente a Rosario, scrisse: “ Vecchio Lupo” con un cuore. Il secondo invece ha cercato di dare forza alla ragazza: “Un bacio grande Emma”. La cantante Elisa Toffoli durante un concerto ha dedicato una canzone all’amica e al padre, creando una gran commozione per il bel gesto.