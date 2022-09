Emma Marrone, morto il padre: il messaggio di Stefano De Martino

Grave lutto per la cantante pugliese, che era molto legata al genitore con il quale condivide la passione per la musica

È morto il padre di Emma Marrone. Il signor Rosario aveva 66 anni. Al momento non sono chiare le cause del decesso, avvenuto in maniera improvvisa. Dopo che la notizia ha fatto il giro del web è stata la stessa cantante pugliese a confermarla postando sui social network una foto del genitore al quale era legatissima: i due condividevano infatti la passione per la musica.

“Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, ha scritto Emma Marrone su Instagram, ricevendo il sostegno di tantissimi fan e non solo. La foto scelta dalla Brown non è stata casuale: nell’immagine si vede il padre che suona la chitarra sul palco.

Era stato proprio il signor Rosario a trasmettere alla figlia la passione per la musica, inserendola già all’età di nove anni nei Karadreon e in qualche occasione anche negli H2O, gruppi dei quali era chitarrista. Il post ha ricevuto molti commenti, tanti da parte di personaggi famosi.

Paola Turci, Andrea Delogu, Francesca Michielin, Rudy Zerbi, Aiello, Salvo Sottile, Chiara Ferragni, Syria, Luciana Littizzetto ma soprattutto Stefano De Martino, l’indimenticabile ex fidanzato di Emma Marrone. Rosario aveva conosciuto il ballerino che aveva fatto soffrire la figlia complice la liaison con Belen Rodriguez.

Nonostante tutto Emma e Stefano sono riusciti a ricucire un rapporto e De Martino ha sempre mantenuto un legame speciale con il suo ex suocero. “Vecchio lupo”, ha commentato il conduttore Rai aggiungendo l’emoticon di un cuore spezzato.

A commentare pure un altro ex amore di Emma Marrone, Marco Bocci: “Un bacio grande”. La moglie dell’attore, Laura Chiatti, ha invece scritto: “Ti stringo, cara Emma”. Insomma, tanti messaggi di affetto e solidarietà per la Brown, che resta una delle interpreti italiane più amate.

Il rapporto tra Emma Marrone e il padre

Emma Marrone era molto legata al padre Rosario e insieme hanno preso parte – nel 2020 – pure ad una puntata di C’è posta per te di Maria De Filippi. Un’ospitata che all’epoca ha lasciato il segno e mostrato la forte intesa tra la cantante e il genitore.

Un legame diventato ancora più forte quando la Marrone, poco più che maggiorenne, ha dovuto fare i conti con un tumore all’utero. Una lunga battaglia che Emma è riuscita a superare solo grazie all’amore del padre, della madre e del fratello minore.