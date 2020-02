Emma Marrone con il padre Rosario a C’è posta per te: sorpresa per la giovane Lidia

Emma Marrone è tornata a C’è posta per te. Questa volta la cantante è arrivata nello studio di Maria De Filippi con il padre Rosario, al quale è molto legata. La Brown è stata chiamata da Pino, che ha voluto fare una sorpresa alla figlia Lidia, che ha dovuto fare i conti con alcuni gravi problemi alla tibia. Emma conosce bene certi problemi di salute, visto che per tre volte ha dovuto vedersela con il tumore all’utero. L’ultima volta è stata proprio di recente, lo scorso settembre, quando ha dovuto mettere in stand by tutti i suoi impegni di lavoro per un nuovo intervento chirurgico. Operazione che fortunatamente è riuscita alla grande e oggi la Marrone sta meglio, tanto che ha fatto il possibile per spronare Lidia a guardare al futuro con fiducia e sicurezza.

Emma Marrone a C’è posta per te parla del tumore che ha avuto

“So come ci si sente. Ho fatto tre volte il giro. Ora basta, ho dato. È il momento di goderti la vita, torna tardi, vai ai concerti. Sfrutta quest’ondata di generosità di tuo padre (ride, ndr). Il mio mi ha sempre rotto le scatole e continua a farlo. So che hai paura, quando succedono queste cose che non sono un raffreddore, si ha paura a essere felici perché la felicità potrebbe rompersi un’altra volta. Ma goditela perché sei bellissima e fortissima. Hai vinto tu e se hai vinto una volta continuerai a farlo”, ha detto Emma Marrone a C’è posta per te. Parole semplici e toccanti, che hanno emozionato parecchio il pubblico. Che però non ha particolarmente apprezzato la reazione di Lidia all’arrivo in studio di Emma e Rosario.

La reazione di Lidia a C’è posta per te non piace al pubblico

Lidia è apparsa piuttosto fredda nei confronti di Emma Marrone: tutto il contrario del pubblico in studio, che è invece andato letteralmente in delirio appena è apparsa la 35enne. Questo atteggiamento non è piaciuto granché ai telespettatori che fedelmente seguono ogni sabato sera il programma di Maria De Filippi. “Un po’ di entusiasmo figlia mia, hai Emma Marrone di fianco e che c***o”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Ma alla ragazza piace davvero Emma? Comincio ad avere dubbi, non sono più contenti come nelle scorse edizioni”, ha chiesto qualcun altro. C’è chi invece si è schierato dalla parte di Lidia: “Raga sì, è una fan di Emma. È semplicemente una ragazza particolarmente educata e composta. Non lo vedete già dal modo con il quale sta seduta?”.