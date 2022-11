“Tra belve ci si intende!”, così ha annunciato Alessandra Celentano la sua intervista a Belve. La maestra di Amici si è sottoposta alle domande di Francesca Fagnani e conoscendo sia una sia l’altra il risultato è da non perdere. L’appuntamento è per stasera in anteprima, ma c’è già in rete un’anteprima dell’intervista di Alessandra Celentano a Belve. E i dettagli sono utili ad aumentare l’attesa e soprattutto attirerà il pubblico. Quello di Amici e non solo, curioso di vedere l’insegnante sotto un’altra ottica magari.

A rivelare in anteprima una parte delle dichiarazioni dell’intervista è stato il sito di Davide Maggio. Francesca Fagnani è riuscita a far sbottonare la sua ospite e a metterla talmente a suo agio da ricevere una rivelazione molto intima. Alessandra Celentano ha svelato da quanti anni non fa l’amore: “Sono casta da 13 anni”. Ha spiegato di essere stata sempre un po’ difficile con gli uomini, quelli più giovani non li guarda e lo stesso succede con quelli più grandi. “Quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli”, ha aggiunto. Insomma è difficile per lei, questo ha fatto capire. Ma dipende solo da lei, anche questo è chiaro: questione di gusti.

La reazione della Fagnani alla Celentano casta? La conduttrice è apparsa incredula e basita e ha chiesto conferma: “Cioè mai avuto uno da più di 13 anni?”. La maestra ha confermato e ha precisato che si tratta di un vero scoop, perché non lo sa nessuno. Fino a oggi. “Vedrà adesso quante proposte”, ha detto la Fagnani. Nel corso dell’intervista ci saranno anche momenti più intensi, delicati e profondi. Per esempio Alessandra Celentano ha parlato della maternità mancata. L’insegnante non ha figli e a tal proposito ha spiegato:

“Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto. A un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere”

Ha provato a diventare madre, ma non riuscendoci ha pensato che non fosse il suo destino. Ha accettato la cosa, così come ha dovuto accettare la fine del suo matrimonio. Tornando a Belve, inutile dire che c’è stato anche il momento Amici e di quella volta in cui ha litigato con Maria De Filippi durante una puntata. Qui la rivelazione della Celentano: “Non ci siamo parlate per un po’”. Non ha detto chi delle due ha chiesto scusa, ma quando la conduttrice le ha chiesto se ha mai chiesto scusa a un allievo la maestra ha negato categoricamente: “Assolutamente, non esiste”.