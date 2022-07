Che spavento per Emma Marrone! L’ex allieva di Amici era intenta a cantare davanti a milioni di persone quando una cavalletta è salita sul palco, a pochi centimetri dall’artista. Un’invasione di campo che non è sfuggita alla Brown che, piuttosto preoccupata, ha deciso di fermare il suo concerto nonostante i numerosi spettatori. La cantante ha dunque invitato un addetto alla sicurezza a prendere l’insetto e portarlo lontano senza però ucciderlo.

“Non ridete perché panico… dove è andata? Non canto”, ha ammesso Emma Marrone nel bel mezzo del concerto, visibilmente terrorizzata dalla faccenda. “Mi sento male, non vado avanti. La portate per favore lontano? Senza ammazzarla, basta che la richiudete da qualche parte. È grande come un gatto”, ha aggiunto mentre camminava nervosamente avanti e indietro.

Quando un sorvegliante ha portato via l’animale Emma si è rivolta ai suoi musicisti: “Ma l’avete vista? Sembrava un bambino”. Poi la Marrone ha chiesto scusa al suo pubblico e ammesso: “Io nella vita ho paura solo di una cosa: le cavallette”. I suoi fan si sono però schierati dalla sua parte e l’hanno sostenuta con un lungo applauso.

Il fattaccio è accaduto nell’estate 2021, durante la tappa piemontese del tour, ma solo ora è diventato virale sui social network. Una follower di Emma Marrone ha condiviso il filmato della vicenda su Tik Tok e successivamente su Instagram e Twitter. Un filmato che ha ricevuto tantissimi commenti: la maggior parte delle persone ha appoggiato la Marrone, comprendendo in pieno il suo disagio e la sua sofferenza.

L’ex fidanzata di Stefano De Martino ha provato a mantenere la calma e a gestire la situazione con educazione e rispetto. Un atteggiamento che è piaciuto molto ai fan e non solo dell’interprete pugliese. “Emma una di noi”, hanno scritto tanti utenti.

Non è la prima volta che succede

Non è la prima volta che Emma Marrone ferma i suoi live per degli imprevisti. Durante l’evento ‘Una. Nessuna. Centomila’, in corso alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia lo scorso giugno, l’amica di Alessandra Amoroso ha interrotto la propria performance perché una persona del pubblico si è sentita improvvisamente male. La cantante ha chiesto agli altri spettatori di fare spazio per lasciar passare l’ambulanza.

Nel 2016, invece, Emma Marrone ha dovuto fare i conti con un blackout. Il guaio tecnico l’ha costretta a tornare nel backstage e a interrompere lo spettacolo. Emma, come sempre, non si è persa d’animo ed è tornata sul palco armata di una torcia per spiegare al pubblico cosa stava avvenendo.