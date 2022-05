Emma Marrone compie 38 anni e finisce in una valle di lacrime

Emma Marrone spegne 38 candeline. La “guerriera” del Salento lanciata da Amici di Maria De Filippi ne ha fatta di strada da quando era un allieva impacciata ventenne. Oggi non solo è una star della musica italiana ma è anche una donna a cui viene riconosciuto dall’opinione pubblica uno spessore umano non indifferente. Perché Emma è persona genuina, corretta, di cuore prima ancora che un’artista apprezzata e amata. Sarà proprio perché ha sempre mantenuto i piedi ben piantati a terra, nonostante la popolarità e la fama, che nel giorno del suo 38esimo compleanno è finita in una valle di lacrime guardando una clip omaggio che le hanno confezionato e spedito i suoi numerosissimi fan.

A raccontare e testimoniare il pianto commuovente della Marrone ci ha pensato la sua manager e amica storica Francesca Savini, che è stata tra i primi a farle gli auguri. Sui social, tra le Stories Instagram, ha postato un video in cui la musicista è stata immortalata piangente. Lacrime di felicità. Il motivo è presto detto: proprio per festeggiare il suo compleanno, il suo fanclub le ha mandato un filmato in cui l’ha ringraziata per le emozioni che ha trasmesso in questi anni. Emma è così stata colpita e affondata.

Emma Marrone: il gossip, la lotta al cancro e l’amicizia con Maria De Filippi

Classe 1984, il talento di Emma è sbocciato nella scuola di Canale Cinque. Dopo la partecipazione ad Amici ha inanellato una serie di successi che l’hanno proiettata nell’olimpo della musica italiana. Chiacchieratissima anche sul fronte gossip, la Marrone da tempo è single nonostante la cronaca rosa del Bel Paese abbia provato negli ultimi anni ad affibbiargli presunti compagni (tutti smentiti). Emma ha anche battagliato con un cancro, vincendo la sua personale lotta contro la malattia.

Tornando ad Amici, con Maria De Filippi ha costruito una forte amicizia dopo essere sbocciata nel talent dell’ammiraglia Mediaset. In diverse occasioni la Marrone ha dichiarato che quando ha dei problemi o deve prendere delle decisioni importanti si affida sempre ai saggi e acuti consigli della conduttrice pavese.